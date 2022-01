Directorul STB Adrian Criț are o firmă de transport. Ce spune despre conflictul de interese

Șeful STB a spus, în timpul conferinței de presă, că legea nu se negociază, legea se aplică, în condiţiile în care Hotărârea Tribunalului Bucureşti a stabilit că greva angajaţilor STB este ilegală.

Conform declarației de interese a directorului general al Societății de Transport București, acesta are o firmă de transport de mărfuri care este funcțională.

Întrebat de DCBusiness despre această situație, dacă i se pare a fi legală, Adrian Criț e spus că: ”Transport de mărfuri, nu de călători. Și de când am început activitatea aici (la STB n.r.) nu m-am ocupat de acea societate și n-am mai facturat nimic, ca idee. E ca și cum aș fi suspendată. Nu are rost atâta timp cât îți asumi o cheltuială minimă cu contabilul pentru că acea firmă nici angajați nu mai are. E ca și cum af fi suspendată”.

