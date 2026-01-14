Diplomație pe ritmuri K-pop: Imagini cu președintele Coreei de Sud, învățat să cânte la tobe de premierul japonez VIDEO

Într-o scenă pe care puțini o anticipaseră, președintele sud-coreean Lee Jae Myung și prim-ministrul japonez Sanae Takaichi au petrecut ultimele momente ale unui summit important așezați în spatele unor seturi de tobe identice, în uniforme albastre identice, în timp ce interpretau melodia de succes Golden din serialul K-Pop Demon Hunters de pe Netflix și din Dynamite de la trupa K-pop BTS, potrivit The Guardian.

Takaichi, care a cântat la tobe într-o trupă heavy metal universitară, a completat prestația lui Lee, proaspăt inițiat.

„Președintele a învățat să cânte la tobe în doar cinci, 10 minute”, a spus ea într-un videoclip postat pe canalul de YouTube al biroului său.

Lee a dat dovadă de multă autoironie privind diferența de nivel dintre ei, spunând: „Deși tempo-urile noastre au fost puțin diferite, amândoi am încercat să ne potrivim pe același ritm - vom crea o relație orientată spre viitor, cu o singură inimă”.

Sesiunea muzicală de marți a avut loc într-un context semnificativ. Summitul bilateral de două zile, desfășurat în Nara, prefectura natală a lui Takaichi, a avut loc la doar o săptămână după vizita lui Lee la Beijing, unde Xi Jinping l-a îndemnat să stea „de partea corectă a istoriei”, limbaj interpretat pe scară largă în contextul tensiunilor Beijingului cu Japonia și SUA.

Odată cu vizita lui Lee în Nara, el se poziționează ca prieten al ambelor părți, navigând între vecinii rivali.

Cum au decis să cânte la tobe

Performanța improvizată la tobe a fost surpriza lui Takaichi. Își amintise comentariul întâmplător al lui Lee din timpul primei lor întâlniri din Gyeongju, acela că a cânta la tobe era visul lui de-o viață. După spectacol, au semnat și au făcut schimb de bețe.

Nota persoanlă apăruse încă de la început. Când Lee a ajuns la cazarea sa înainte de summit, Takaichi a făcut o apariție neprogramată pentru a-l întâmpina, înclinându-se la 90 de grade - un gest de profund respect care a ajuns pe prima pagină a ziarelor coreene. Ea i-a spus soției lui Lee, Kim Hea Kyung: „Te-am văzut la televizor, dar (în persoană) ești absolut de frumoasă”.

Rezultate în urma summitului

Takaichi, cunoscută ca o conservatoare și susținătoare fermă a securității, și-a folosit afecțiunea autentică pentru cultura coreeană, inclusiv alge marine prăjite, cosmetice și drame coreene, ca punte diplomatică. Dincolo de spectacol, acțiunile au adus la lucruri substanțiale: teste ADN pentru victimele dezastrului de la mina de cărbune Chosei din 1942, cooperare în combaterea infracțiunilor frauduloase, lansarea discuțiilor privind securitatea economică și subiectul Coreei de Nord.

