Ce a mâncat Trump în turneul său în Asia. Gazdele i-au respectat preferințele

Președintele american Donald Trump și-a încheiat turneul oficial în Asia cu un prânz în Coreea de Sud care a îmbinat delicatese locale cu mâncăruri familiare, potrivit The New York Times.

Ce a mâncat Trump în țările asiatice

Fiecare țară gazdă a făcut eforturi pentru a adapta bucătăria locală la gusturile bine-cunoscute ale președintelui american.

În Kuala Lumpur, duminică, meniul a inclus sandvișuri cu vită Angus americană, iar în Tokyo, marți, prânzul alături de noul prim-ministru, Sanae Takaichi, a fost servit cu orez american în locul celui japonez, considerat un simbol național. Mesele au arătat echilibrul delicat pe care l-au căutat gazdele: promovarea propriei culturi culinare, dar și respectarea preferințelor unui lider cunoscut pentru gusturile sale simple și tradiționale.

Preferințele lui Trump sunt de multă vreme documentate. El e un fan declarat al mâncării de tip fast-food, al fripturilor bine făcute, al salatelor Caesar și al pastelor, dar evită cafeaua, ceaiul și alcoolul.

La prânzul de miercuri, oferit de președintele sud-coreean Lee Jae Myung, Trump a fost servit cu chiftele de vită cu ketchup și salată cu sos Thousand Island, iar Casa Albă a remarcat sosul, spunând că a fost „un omagiu adus rădăcinilor newyorkeze” ale liderului american. Meniul a fost descris drept „bucătărie coreeană combinată cu preparate preferate de președintele Trump” și a reprezentat ultima oprire dintr-un turneu care a inclus Malaezia și Japonia.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung (dreapta) îi strânge mâna președintelui american Donald Trump (stânga) după ce i-a conferit Medalia Grand Mugunghwa, cea mai înaltă distincție civilă din Coreea de Sud, înainte de discuțiile lor la Muzeul Național din Gyeongju, pe 29 octombrie 2025. În fața lui Lee se află o replică a unei coronițe de aur coreene dintr-un mormânt regal al Regatului Silla, oferită cadou liderului american. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump, servit cu vin de la crama fiului său, Eric

După salată, meniul a continuat cu coaste de vită americane gătite lent în sos, acompaniate de garnituri coreene: kimchi, orez coreean și rădăcina deodeok, alături de diverse tipuri de jang, paste fermentate tradiționale. Au urmat chiftele de vită cu ketchup, iar la desert au fost servite citrice și prăjituri cu ciocolată decorate în culoarea aurie, preferată de Trump.

Cina oficială a inclus pui negru coreean, halibut, caviar, ciuperci de pin și homar, însoțite de vinuri chardonnay și cabernet sauvignon provenite de la crama fiului său, Eric Trump.

„Este un om puternic și un președinte America First”, a declarat Vivian Han, creatoare de meniuri din Seul, care a mai pregătit o cină de stat pentru el, în 2017. „Se pare că întreaga lume se străduiește să-i facă pe plac”, a mai spus ea. Totuși, unii specialiști în gastronomie au remarcat că ar fi fost bine ca meniurile să se concentreze mai mult pe tradițiile culinare coreene.

Cum sunt pregătite mesele de protocol

Bucătarul și profesorul Park Hyo Nam a explicat că meniurile pentru mesele diplomatice sunt atent negociate de echipele de protocol din ambele țări, uneori până la cele mai mici detalii, ceea ce lasă bucătarilor puțină libertate de creație.

„A include ingrediente din țara invitatului și a ține cont de preferințele sale este o practică firească”, a spus el. „Este un gest care transmite grijă și atenție, semnele unei diplomații rafinate”, a mai adăugat Nam.