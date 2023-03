Diana Tache și Mugur Ciuvică, despre scenariul cu alegerile anticipate și rocada la Palatul Victoria / video

Cei doi sunt de părere că nici nu putem vorbi de alegeri anticipate.

„Nu știu dacă se va mai face rotativa. Elementul de neprevăzut va face diferența. Dar la acest moment, s-ar părea că, undeva prin iunie, se întâmplă și rotativa”, a zis jurnalista Diana Tache.

Apoi, Mugur Ciuvică a spus că în cazul în care vom avea alegeri anticipate, nu va mai fi, evident, rotativa. Dar oricum, nu crede că vom avea alegeri anticipate.

„Ca să faci alegeri anticipate... ai nevoie să faci campanie. Nu o poți face în secret... Dacă vrei anticipate în septembrie, trebuie să te apuci să faci campanie cu luni înainte”, a spus Mugur Ciuvică la „Miercurea Neagră”, la DC News și DC News TV.

„Nu este timp pe procedură să facă nimeni alegeri anticipate”, a subliniat Diana Tache.

„Să faci anticipate, în 2023, politic vorbind, ar avea logică pentru actuala coaliție. De ce să mai stai un an? Prețurile au crescut, lumea este nemulțumită cu banii etc. De ce să mai stai un an în condițiile acestea, când le poți face mai repede? Scorurile ar fi cam aceleași din 2020”, a mai zis Mugur Ciuvică.

