Diana Tache atrage atenția asupra deciziei CCR din 2023 despre SRI. Singurul partid care a contestat-o a fost USR/ VIDEO

Analistul politic Bogdan Chirieac, alături de jurnalista Diana Tache și președintele Grupului de Investigații Politice, Mugur Ciuvică, au vorbit în emisiunea ”Miercurea Neagră”, despre un subiect fierbinte scos la înaintare și astăzi de Nicușor Dan, cu privire la rolul serviciilor de informații în combaterea evaziunii fiscale.

Decizia CCR din 2020

În februarie 2020, CCR a decis că interceptările făcute cu tehnica SRI pe baza unui mandat de siguranță națională emis de Instanța Supremă erau neconstituționale. Astfel, probele obținute au fost scoase din dosarele aflate în curs de judecare. Dar, iată, a venit momentul anului 2023, evidențiat de Diana Tache.

Diana Tache a adus în discuție o decizie a CCR din anul 2023, care spune că serviciile de informații au, pe lângă colectarea informațiilor, și direcția de a furniza probe în procesele penale. Dar cum se va pune în practică acest lucru în materie de evaziune fiscală?

Deciza CCR din 2023 care schimbă totul

”Pe 7 iunie 2023, activitatea Serviciului Român de Informații a fost reglementată de către o decizie a Curții Constituționale, care stabilește că îl reintroduce în toate dosarele penale, atenție, anul 2023, nu doar pe baza de informații, că treaba lor este să colecteze informații, ci și să furnizeze probe. Singurul partid, în 2023, care a contestat această decizie, aflată în vigoare, a fost, atenție, USR-ul!

Aduceți-vă aminte că noi împreună discutam despre avertizorul de integritate, pe care îl șurubăreau pe sub mână, și spuneam Atenție că avem alegeri! Nu se știe ce ce se întâmplă după!, inclusiv cu implicarea SRI și, în general, a serviciilor de informații în dosarele penale.

Practic, serviciile trebuie să colecteze informații și să le exploateze către instituțiile pe care le sesizează

Și Nicușor Dan a venit astăzi și a spus că evaziunea este în Strategie, practic serviciile trebuie să colecteze informații și să le exploateze către instituțiile pe care le sesizează, respectiv Parchete, ANAF etc., deci avem niște instrumente foarte clare, cu acest ajutor care vine din partea serviciilor. Da, într-adevăr serviciile... dar avem și rolul controlului conducerii civile, până la urmă, și a controlului parlamentar, dar niciodată Parlamentul nu a avut un control autentic asupra serviciilor”, a declarat Diana Tache.

”Și nu o să îl aibă nici de acum încolo, doamna Tache”, a spus Bogdan Chirieac.

”Nu am garanții și să vă spun de ce. Domnul Nicușor Dan, când a fost învestit la Parlament, înainte de înscăunare, practic, a venit și a explicat ce are de gând să facă, printre care a zis ceva și de Romsilva. Și lumea a zis că ce are cu Romsilva? Nu cu Romsilva, ci aceasta a fost direcția foarte clară: Fără pădurari la Comisiile de supraveghere, pentru că l-am avut pe domnul Chirteș de la PNL, 4 ani, care a lucrat la Ocolul Silvic, desigur o meserie respectabilă. El este cel care scria în declarațiile de avere 'ciasuri'” a menționat Diana Tache.

Prima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), programată în luna iunie, la care va participa președintele Nicușor Dan va avea cererea ca serviciile secrete să se implice în marile dosare de evaziune.

”Avem o mare problemă legată de deficit, cu marea evaziune fiscală, și e nevoie ca instituțiile, inclusiv serviciile, să se preocupe de problema asta și e o discuție dacă e sau nu e nevoie să modificăm în sensul ăsta Strategia Națională de Apărare”, a zis, azi, Nicușor Dan.

Este un gest făcut și de președintele Traiana Băsescu, în anul 2005, în privința marii corupții.

