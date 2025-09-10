Dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu SUA și pe componenta economică. Nicușor Dan, precizări

Nicușor Dan, președintele României, a publicat pe X fotografii de la întâlnirea cu reprezentații investitorilor americani în România. El e reiterat necesitatea ca Parteneriatul Strategic cu Statele Unite să rămână esențial și să se dezvolte și pe componenta economică.

„Am avut astăzi o întâlnire importantă cu reprezentanții investitorilor americani din România.



Am reiterat că Parteneriatul Strategic cu Statele Unite rămâne esențial, iar întărirea acestuia pe componenta economică este o prioritate comună.



Mulțumesc comunității de afaceri americane pentru contribuția valoroasă la dezvoltarea României în ultimele trei decenii – investiții, locuri de muncă, transfer de know-how.



România este stabilă și determinată să continue reformele. Suntem aliniați pe obiective strategice precum aderarea la OCDE și construirea unui mediu economic solid, deschis investițiilor și colaborării“, a scris președintele Nicușor Dan, pe X, miercuri.

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 10, 2025

