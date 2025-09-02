Dezastru în Afganistan după cutremur: Bilanțul deceselor a depășit 1.400

Bilanțul deceselor în urma celui mai grav cutremur din ultimii ani din Afganistan a depășit marți 1.400, cu mii de răniți, au declarat autoritățile, în timp ce terenul accidentat a îngreunat eforturile de salvare în satele izolate din regiunea muntoasă a țării, potrivit Reuters.

Cel puțin 1.411 persoane au murit, 3.124 au fost rănite, iar peste 5.400 de locuințe au fost distruse, a spus purtătorul de cuvânt al administrației talibane, Zabihullah Mujahid.

Se crede că mai multe persoane sunt prinse sub dărâmături, a declarat Societatea Afghană a Semilunii Roșii, un grup umanitar care activează în regiune. Coordonatorul ONU în Afganistan a precizat că bilanțul cel mai probabil va crește.

Afganistanul este predispus la cutremure mortale, în special în lanțul muntos Hindu Kush, unde se întâlnesc plăcile tectonice indiană și eurasiatică.

Cutremurul, cu magnitudinea de 6, a avut loc în jurul orei 00:00, ora locală, luni, la o adâncime mică de 10 km, cele mai afectate fiind provinciile estice Kunar și Nangarhar.

Operațiunile de salvare au fost desfășurate luni în patru sate grav afectate din Kunar, iar eforturile se vor concentra acum pe accesarea zonelor montane mai îndepărtate, a spus Ehsanullah Ehsan, șeful provincial al managementului dezastrelor.

„Nu putem prezice cu exactitate câte cadavre ar putea fi încă prinse sub dărâmături,” a declarat Ehsan. „Efortul nostru este să finalizăm aceste operațiuni cât mai repede posibil și să începem distribuirea ajutorului către familiile afectate”.

Terenul montan și condițiile meteo nefavorabile au împiedicat salvatorii să ajungă în zonele izolate de-a lungul graniței cu Pakistan, unde cutremurul a distrus sute de case din chirpici și cărămidă.

Accesul vehiculelor pe drumurile înguste de munte a fost principalul obstacol, a spus Ehsan, adăugând că utilaje sunt aduse pentru a curăța drumurile de resturi.

Marți, o coloană de ambulanțe se afla pe drumul montan avariat, încercând să ajungă la satele din Kunar, în timp ce elicoptere livrau provizii de ajutor și transportau răniții la spitale, potrivit unui martor Reuters.

O parte dintre răniți au fost transferați la spitale din Kabul și din provincia învecinată Nangarhar, a spus Ehsan.

Mii de copii se află în pericol, a avertizat marți Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

UNICEF a precizat că trimite medicamente, haine groase, corturi și prelate pentru adăpost, precum și produse de igienă, cum ar fi săpun, detergent, prosoape, absorbante și găleți pentru apă.

Soldați talibani au fost desfășurați în zonă pentru a oferi ajutor și securitate. Dezastrul a pus o presiune și mai mare asupra administrației talibane a țării afectate de război, care se confruntă deja cu o scădere bruscă a ajutorului extern și cu deportarea a sute de mii de afgani de către țările vecine.

Echipele de salvare și autoritățile încearcă să elimine rapid cadavrele animalelor pentru a minimiza riscul de contaminare a resurselor de apă, a declarat luni un oficial ONU.

„Drumurile avariate, replicile cutremurelor și localizarea izolată a multor sate împiedică sever livrarea ajutorului,” a precizat Organizația Mondială a Sănătății, adăugând că peste 12.000 de persoane au fost afectate de cutremur.

„Fragilitatea sistemului de sănătate înainte de cutremur înseamnă că este depășită capacitatea locală, creând o dependență totală de actorii externi,” a mai spus OMS.

Mâncarea și corturile erau extrem de necesare, a declarat Safiullah Noorzai de la Aseel, o platformă umanitară tehnologică cu rețele în Afganistan. Cu casele lor în ruine, mulți oameni trăiesc în aer liber, temându-se de replici, a adăugat Noorzai.

