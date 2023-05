Detalii neștiute despre ținuta spectaculoasă pe care Kate Middleton a purtat-o la încoronare

Kate Middleton a luat modelul de stil de la regretata Regină Elisabeta a II-a, a cărei rochie de la încoronare a avut, de asemenea, motive florale. La fel ca Regina, ea a avut același designer pentru ținuta de la încoronare şi cea de la nuntă, potrivit hellomagazine.com.

Regina Elisabeta a II-a a purtat ținute Norman Hartnell pentru ambele ocazii, în timp ce Kate a rămas fidelă designerului Alexander McQueen. Pentru nunta ei din 2011, Kate a avut același designer, Alexander McQueen.

Tiara de încoronare a Prințesei Kate

Accesoriul pe care prințesa l-a purtat pe cap a fost confecționat din lingouri de argint și cristale. Broderia tridimensională a fost lucrată cu fir de argint, fiind realizată de Jess Collett și Alexander McQueen.

Rochia de încoronare a Prințesei Kate

Kate a purtat o rochie albă strălucitoare de Alexander McQueen. Broderia lucrată cu lingouri de argint și cu motive de trandafiri, ciulin, narcise și trifoi. Aceeași cusătură florală apare și pe rochia Prințesei Charlotte.

Roba de încoronare a Prințesei Kate

Purtând o mantie de culoare albastru închis a Ordinului Regal Victorian Royal, Kate nu putea arăta mai regal. Prințesa a fost numită „Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order” (GCVO) de către răposata regină în 2019, așa că acum are dreptul de a purta mantia Grand Cross of the Royal Victorian Order. Roba pe care a purtat-o peste rochie a fost realizată din satin de mătase albastru închis. Mantia lungă până la podea este căptușită cu tafta de mătase albă și cu o insignă brodată manual.

Bijuteriile de încoronare ale Prințesei Kate

Pentru bijuterii, Kate a optat pentru cerceii cu perle și diamante ai prințesei Diana, un omagiu emoționant pe care prințesa de Wales l-a adus regretatei mame a lui William. La gât a purtat colierul George VI Festoon al Reginei Elisabeta a II-a, pe care George al VI-lea l-a comandat pentru fiica sa (pe atunci Prințesa Elisabeta) în 1950. Strălucitorul colier - unul dintre preferatele regretatului monarh - a fost realizat din 105 diamante.

