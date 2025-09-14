Data publicării:

EXCLUSIV  Detalii neștiute despre starea de sănătate a lui Mihai Viteazu. Prof. dr. Vasile Astărăstoae: A fost consemnat în raport - Video

Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae a punctat care era starea de sănătate a lui Mihai Viteazu, în comparație cu alți conducători din Evul Mediu.

Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae a vorbit despre particularitatea pe care o aveau medicii în Evul Mediu, dar și despre starea de sănătate a marelui domnitor Mihai Viteazu, fapt consemnat în raportul întocmit de medicii imperiali de la Viena. 

"Particularitatea în Evul Mediu este că medicii nu doar tratau, ci erau folosiți și ca agenți diplomatici. De ce? Erau câteva argumente. Erau singurii care cunoșteau mai multe limbi străine în universități. În al doilea rând, aveau un caracter neutru. Fiecare Casă Regală avea încredere în medicii pe care i-a adus ca medici personali, deoarece Jurământul lui Hippocrate îi obliga să respecte anumite reguli etice. În același timp, știau să facă un echilibru între interesele celor care i-au trimis și interesele voievodului la care ei erau angajați. De aceea erau foarte des utilizați.

Încet, încet, medicii habsburgi au început să pătrundă în Țara Românească și în Moldova. Mihai Viteazu a fost consultat, atunci când s-a dus la Viena, de către medicii curții imperiale. Există documente care arată starea lui de sănătate. A ieșit bine la control, spre deosebire de alții. Există o întreagă patologie pe care au avut-o casele voievodale din Țara Românească, dar Mihai Viteazu a ieșit foarte bine, conform raportului înaintat către împăratul Rudolf al II-lea. Este consemnat că starea lui de sănătate era perfectă", a declarat prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, la DC News și DC Medical.

Mihai Viteazu, domnitor al Țării Românești, a avut o contribuție crucială în unirea principatelor românești într-un singur stat în secolul al XVI-lea. Mihai Viteazu a fost primul domnitor care a reușit să unească cele trei principate românești: Țara Românească, Moldova și Transilvania, fie și pentru puțin timp, aproximativ 3 luni. Moștenirea sa este celebrată în istoria românească ca un simbol al unității naționale și al luptei pentru libertate, având ecouri puternice în secolele care au urmat, totul culminând cu Marea Unire din 1918.

