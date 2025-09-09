Cauza reală a morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video

Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae a explicat că moartea lui Ștefan cel Mare nu s-a datorat doar rănii de la picior suferite la Chilia, ci și altor cauze.

Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae a vorbit despre cauzele morții lui Ștefan cel Mare și a explicat că rana de la picior dobândită la Chilia nu a fost singurul factor, ci epuizarea, diabetul și guta au contribuit decisiv.

„Ștefan cel Mare a murit din cauza unei răni la picior dobândite la Chilia. Chirurgii spun că nu era bine irigată zona. Dacă ar fi trăit în zilele noastre s-ar fi rezolvat - o intervenție de chirurgie plastică", a spus Val Vâlcu.

„E cam dificil de spus. Într-adevăr, el a chemat bărbieri italieni imediat după rană, dar chirurgii din ziua de astăzi trebuiau să se gândească care era starea lui Ștefan cel Mare, pentru că Ștefan cel Mare nu a murit din cauza rănii. Aia a fost ultima picătură. Ștefan cel Mare era epuizat, a suferit atâtea răni. Și-a întrerupt campania victorioasă din Pocuția și când s-a întors, era, după cum spune cronicarul, „istovit” și chiar medicul italian Matteo Muriano, care a fost medicul lui între 1502 și 1503, spune că „în rest este bine", „dacă nu ar fi atât de epuizat fizic" și „ suferința îl stinge".

Când a murit, a beneficiat de o echipă complexă din care făceau parte un chirurg din Buda, un medic evreu trimis de Hanul Crimeii, un medic italian celebru și mai erau câțiva medici polonezi care l-au asistat în ultimele clipe ale vieții, și chiar încercarea disperată de a-i cauteriza rana nu a avut efect pentru că suferea și de un diabet și, mai ales, suferea de gută.

Guta era o boală a nobililor și a voievozilor din acea epocă pentru că erau ospețele care se dădeau cu carne numai de vânat, erau gurmanzi și majoritatea, mai ales a voievozilor Moldovei, aveau trecută guta ca făcând parte din patologia lor. Și Petru Rareș a avut gută și din cauza asta s-a și stins, și Bogdan al III-lea cel Orb a avut gută și tot așa s-a stins, și Alexandru Lăpușneanu a avut gută.

Deci, pe toată linia Mușatină, guta era o boală familială a voievozilor", a spus prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae la DC News și DC Medical.

