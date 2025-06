Destinație turistică celebră din România, sufocată de maldăre de gunoaie și PET-uri. "Este groaznic! Oamenii umblă pe stradă printre fecale și urină" - GALERIE FOTO

Claudia Puiu Barraud, jurist, consilier pentru politici și strategii publice și președintele Centrului Franco-Român de Cooperare Economică și Culturală Bordeaux din Franța, alături de comunitatea din Bran, România, trage un nou semnal de alarmă, cu privire la criza gunoaielor din Bran!

Claudia Puiu Barraud a declarat, într-un interviu acordat DC News, că sănătatea copiilor și a locuitorilor este pusă grav în pericol! Prin urmare, se facel apel către primarul Cosmin Feroiu, pentru a întreprinde măsurile necesare ecologizării localității!

"Se fac 4 ani de când noi am făcut un grup - Zero gunoaie în Bran, care cuprinde comunitatea din Bran, cetățeni cu rezidență și domiciliul acolo. Unii și muncesc în Bran. Eu am predat la școala din Bran și am încercat să mobilizez oameni de bună-credință pentru a avea o întrevedere cu domnul primar din cauza crizei gunoaielor.

Sursa foto - Claudia Puiu Barraud / Grup Zero gunoaie în Bran

Pe lângă faptul că acest proces de ecologizare nu există în Bran, constatăm maldăre de gunoaie și PET-uri. Pânza freatică este infiltrată de gunoaie, este groaznic. În plus, sistemul de canalizare este supraaglomerat, pentru că autorizațiile de construcție în comuna Bran s-ar da haotic. Or, sistemul de canalizare nu mai face față și deversează, iar oamenii umblă pe stradă printre fecale și urină. În perioada ploilor abundente, la școală se înregistrează o mare rată de enterocolită printre elevi. Jumătate din clasă sunt acasă, fac febră.

Lupta noastră, din păcate, începe să fie considerată ca una personală, ceea ce nu este adevărat. Dacă majoritatea cetățenilor îți spun ție, autoritate, că trebuie să intervii în procesul de ecologizare, trebuie să faci curățenie și să ne asiguri niște norme de viață civilizată! Acel abuz de forță și modul cum se pune problema lasă de dorit, pe ideea că De ce vii tu din Franța să ne spui, că acolo aceia sunt curați etc. Tocmai, noi nu putem să fim curați în Bran?

Fecale în râuri - Sursa foto: Claudia Puiu Barraud / Grup Zero gunoaie în Bran

"S-a ajuns la un sistem stat în stat la Bran. Majoritatea din grupul nostru de acțiune are un nivel de pregătire intelectuală și avem curaj, nu că oamenii simpli din Bran nu îi deranjează, îi deranjează ce se întâmplă acolo, dar primarul ar avea un fel de a închide gura criticilor.

Eu spun, și în calitate de profesor, că dorim să găsim soluții măcar pentru copii, care sunt neapărați. Primăvara, în timpul ploilor abundente, acei copii au probleme de sănătate, din cauza apei de la robinet, a mizeriei de pe stradă. Ei se scaldă în apele râurilor, precum orice copii, și fac diverse boli. Nu se poate așa ceva! Iar autoritatea spune că nu sunt bani pentru ecologizare. Eu sunt jurist financiar în Franța, specializat în fiscalitate, și am observat că se cheltuie sute de mii de lei pe proiecte de consultare. Este o gestiune defectuoasă, care nu analizează necesitatea comunității. Calitatea actului administrativ, performanța, este măsurată doar de cetățean. Singurii care pot penaliza calitatea actului administrativ sunt cetățenii. Dacă cetățeanul spune care sunt nevoile, iar tu nu le iei în considerare, înseamnă pasivitate. Iar din pasivitate întotdeauna se nasc monștri.

Sursa foto: Claudia Puiu Barraud / Grup Zero gunoaie în Bran

Noi avem probe concrete despre criza gunoaielor din Bran, despre ce se întâmplă acolo, fapt care poate fi verificat de orice persoană. Nu facem parte din niciun partid politic, noi vrem doar un confort normal de viață civilizată. Sunt foarte mulți francezi care vor să vadă zona Branului, dar ce să vadă? Maldăre de gunoaie, PET-uri și infecție?

Lansăm un apel public, un semnal de alarmă! Situația nu este de ieri, ci de zeci de ani! Branul trebuie să devină curat, civilizat, astfel încât viața copiilor și a oamenilor de acolo să fie una normală! Solicităm Primăriei Bran și domnului primar Cosmin Feroiu chestiuni de bază, vitale pentru Bran!", a conchis Claudia Puiu Barraud, pentru DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News