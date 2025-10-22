€ 5.0832
Data publicării: 12:14 22 Oct 2025

EXCLUSIV Despre un nou cenaclu Literatura de azi, la Cultura pentru toți/ VIDEO
Autor: Irina Constantin

cultura pentru toti
 

Un nou cenaclu Literatura de azi, la Cultura pentru toți este subiectul săptămânii la Cultura pentru toți.

Miercuri, 22 octombrie, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și  criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre nou cenaclu Literatura de azi. 

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News. 

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube. 

