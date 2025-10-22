Despre un nou cenaclu Literatura de azi, la Cultura pentru toți/ VIDEO

Miercuri, 22 octombrie, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre nou cenaclu Literatura de azi.

