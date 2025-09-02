Data publicării:

EXCLUSIV  Despre intelectualul umanist, la Cultura pentru toți - VIDEO

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri

Criticul literar Daniel Cristea-Enache vine la Cultura pentru toți.

Miercuri, 3 septembrie, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre Intelectualul umanist în societatea de azi.

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

