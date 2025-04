Despre curajul de a o lua de la capăt. Dr. Iulia Roșu lansează cartea „Divorțul – Început sau Sfârșit?” / video

Miercuri, 2 aprilie 2025, la Clubul Diplomatic din București, are loc lansarea oficială a volumului „Divorțul – Început sau Sfârșit?”, semnat de Dr. Iulia Roșu. „O carte-confesiune și mai ales un ghid puternic despre regăsirea sinelui și puterea de a merge mai departe după una dintre cele mai tulburătoare experiențe din viața unui om: divorțul.”

„Cartea "Divorțul - Început sau Sfârșit?" este mai mult decât o poveste - este o invitație de a transforma durerea într-un nou început. Autoarea, Dr. Iulia Roșu, împărtășește cu sinceritate cum a transformat cea mai grea încercare din viața ei într-o oportunitate de vindecare și regăsire. Prin paginile acestei cărți vei descoperi cum să găsești puterea în momentele dificile, cum să-ți reclădești viața și cum sã transformi lacrimile în înțelepciune.

Divorțul nu este doar un sfârșit - este și începutul unei vieți mai autentice, plină de iubire și sens. Dacă simți că ai pierdut totul, dar vrei să te regăsești și ai nevoie de inspirație pentru a te renaște după o încercare, atât de dureroasă, precum o despărțire, această carte poate fi busola ta către o viață în care fiecare zi contează și este trăită din plin. Capitolele ei te vor conduce spre versiunea ta puternicã, autentică, liberă și luminoasă, care se află deja în interiorul tău, dar de care poate ai uitat. Fii gata să o readuci la suprafață!

Un divorț nu este doar o încheiere, ci poate fi un nou început. Asta ne propune Dr. Iulia Roșu, medic, speaker și fondatoare a centrului RECONNECT, în volumul său de debut: Divorțul – Început sau Sfârșit? – o carte profund personală despre regăsirea de sine, iubirea interioară și transformarea prin vulnerabilitate.” arată organizatorii într-un comunicat.

Despre autoare:

Sunt Iulia Roșu, iar dacă ai ajuns aici, probabil că și tu cauți răspunsuri, claritate sau, poate, doar o gură de aer proaspăt după o perioadă grea. Știu cum e. Am fost acolo. Am trecut prin momente în care simțeam că pământul mi se surpă sub picioare, când nu mai înțelegeam cine sunt sau ce urmează. Și am ales să mă reinventez. Să mă reconstruiesc, să învăț să mă iubesc și să trăiesc în autenticitate.

Am descoperit că viața nu se termină odată cu un divorț, ci abia atunci începe cu adevărat.

Sunt medic dermatolog, specializată în Laserterapie și Estetică medicală, dar dincolo de asta, sunt un om pasionat de frumusețea autentică – cea care vine din sănătate, echilibru și iubire de sine. Am devenit trainer național pentru colegii mei medici, împărtășind din experiența mea în estetica medicală, și am fondat două centre care reflectă misiunea mea: RECONNECT Harmony – un loc dedicat wellbeing-ului și terapiilor holistice, și RECONNECT.

Gáspár György – Psihoterapeut, fragment din prefața cărții:

„Cu un mesaj empatic și ghidat de compasiune, Iulia Roșu își provoacă cititorii să-și asume un rol activ în propria transformare. Ea ne arată cum poate fi transformată durerea în resursă, vulnerabilitatea în forță și frica în oportunitate. Lucrarea devine nu doar un refugiu emoțional, ci și o busolă care ghidează cititorii către o viață mai autentică, mai împlinită și mai ancorată în relații sănătoase și durabile. Este o carte care inspiră și împuternicește, deschizând porțile către un viitor mai optimist, construit pe temelia înțelepciunii și a descoperirii de sine.”

Iulia Roșu, la De Ce Citim, în 15 februarie 2025:

