Deși românii nu își mai permit credite, prețurile la apartamente explodează și din cauza lui Nicușor Dan. Cât a ajuns să coste un apartament aproape de Drumul Taberei

Ratele la credite au crescut foarte mult, iar de plata cu banii cash nici nu poate vorbi. Foarte puțini români își mai permit astăzi să-și cumpere un apartament. Dar cu toate acestea, prețurile rămân foarte ridicate.

De exemplu, în Sectorul 6, aproape de Drumul Taberei, la 16 minute de metrou Lujerului, un apartament cu trei camere costă între 143.500 și 268.700 euro. Există un singur apartament de trei camere la prețul de 124.400 euro, dar acesta este foarte mic, având o suprafață de doar 56.26 metri pătrați.

Un apartament cu trei camere, de 63 metri pătrați, costă 165.000 euro.

Dacă doriți un apartament de patru camere... prețul este de 249.900 euro. Toate prețurile de mai sus au inclus și TVA.

Dacă doriți și loc de parcare... trebuie să știți că acesta costă nu mai puțin de... 15.000 Euro + TVA (19%).

Blocul este nou și va fi gata în iunie 2023.

Procesul de cumpărare are loc în trei pași, în funcție de tipul de contract ce urmează a fi semnat:

Contractul de rezervare – 2.000 euro, promisiune de vânzare cumpărare – 30% și contract de vânzare cumparare – 70%.

”Contractul de rezervare – se semnează între reprezentantul dezvoltatorului și client în vederea scoaterii proprietății de la publicitate și pregătirii documentelor pentru semnare antecontract. Valoarea rezervării este de 2.000 euro la data semnării antecontractului.

Promisiune de vânzare-cumpărare (Antecontractul) – se va perfecta în fața notarului și implică un avans de minimum 30% din prețul locuinței care, de asemenea, va fi dedus din costul total în momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Contractul de vânzare-cumpărare – este documentul în baza căruia vei primi actul de proprietate al locuinței, se va perfecta (în prezența notarului) după efectuarea recepției imobilului la finalizarea lucrărilor de construire. În momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare, locuința va fi achitată integral din surse proprii sau accesând un credit bancar”, se arată pe site-ul dezvoltatorului imobiliar.

Prețurile au explodat și din cauza faptului că Nicușor Dan blochează proiectele

De la începutul mandatului de primar general și până acum, Nicușor Dan nu a propus pe ordinea de zi a Consiliului General niciun Plan Urbanistic Zonal. De fapt, Nicușor Dan chiar se laudă cu blocarea PUZ-urilor și vede totul ca pe o luptă cu mafia imobiliară.

„Mă interesează să candidez din nou, pentru că în administraţie lucrurile durează uneori şi patru, cinci ani şi abia mai târziu vezi rezultatul la ceea ce ai început. Mă interesează şi pentru că nu văd o altă persoană care să reuşească să se opună mafiei imobiliare, ca să o spun foarte deschis”, spunea recent Nicușor Dan.

Toate acestea în timp ce prețurile explodează, iar oamenii nu au cum să-și mai cumpere un apartament. Anularea PUZ-urilor de sector a generat un blocaj urbanistic în București, dăunător dezvoltării Capitalei.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut miercuri trecută la 6,68% pe an, de la 6,70% pe an, în ziua precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).



La începutul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la începutul acestui an urcase la 7,56%.



Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,82%, de la 6,84% pe an, anterior, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 7,06%, de la 7,08% pe an.



În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,98% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 5,71%.



În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

