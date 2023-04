Blocurile cele mai căutate de români. Trâmbițașu, agent imobiliar: Din anii aceștia vor oamenii!

„După cutremurele din Turcia, blocurile vechi nu prea mai sunt așa căutate: '60-'70-'80 ani de construcție. Mie mi-au scăzut prețurile cu 30%. Am pus într-o dimineață anunț: 2 camere, bloc din '55, fără risc seismic. A sunat telefonul, am avut 4 apeluri. După cutremurul din Turcia nu a mai sunat telefonul două săptămâni pentru apartamentul ăla. Și ce să fac, am scăzut prețul, ca să se vândă. Chiria e mai mare într-un bloc nou pentru că e și frica asta de cutremur. A intrat frica în oameni”, a declarat Şerban Trâmbiţaşu.

„Blocul să fie după 80! De ce? În '77 a fost cutremurul ăla rău și imediat după '77, adică '80-'81-'82-'83-'84, memoria victimelor era încă vie. A fost tragic (...) Ar trebui să îți iei trei garsoniere în blocurile construite în anii '80-'81-'82-'83-'84”, a mai precizat Şerban Trâmbiţaşu în cadrul podcastului.

