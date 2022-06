Descoperire macabră într-un club de noapte. 21 de tineri, găsiți fără suflare. Cauza deceselor, o enigmă - Foto / Video

Cadavrele a 21 de persoane, majoritatea tineri, au fost descoperite într-un club de noapte din Africa de Sud. Victimele, care nu prezintă nicio rană, au fost găsite întinse, fără suflare, pe mese, pe scaune și pe podea. Poliția a deschis o anchetă în urma descoperirii macabre de la clubul East London. Oamenii legii au ordonat, de asemenea, dislocarea de "resurse maxime" în timp ce investighează incidentul, scrie News24.

Se pare că este vorba despre 12 băieți și 9 fete, iar cea mai tânără victimă are 13 ani. Aceștia au fost găsiți morți duminică dimineață, în jurul orei 04:00, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției naționale, Athlenda Mathe.

[WATCH] Police Minister Bheki Cele struggles to contain himself outside the East London Mortuary where the bodies of 20 young people who passed away at #EnyobeniTavern in East London were taken. pic.twitter.com/y53RVPavyb