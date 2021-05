Descoperire uimitoare, făcută de către doi scafandri într-un râu din Florida. ”E o călătorie în timp”. FOTO

Doi scafandri din Florida au descoperit într-un râu un os de mamut care datează cel mai probabil din Epoca de gheață, scrie Fox News. Osul, lung de 1,2 metri și greu de aproape 25 de kilograme, a fost găsit în râul Peace. Cei doi scafandri, Derek Demeter și Henry Sadler, l-au numit o descoperire „uimitoare”.

”M-a strigat, mi-a spus: ”Hei, Derek. Am găsit ceva!”. Oh, Doamne, a fost foarte, foarte tare.”, a povestit unul dintre ei.

"Like astronomy, it’s time traveling. It plays with the imagination so you go ‘wow, what was going on at this time?’”



Florida men discover a mammoth bone, estimated to be 100,000 years old! The story on #FOX35 tonight at 10:45! pic.twitter.com/ylFetQJahB