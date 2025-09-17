Descinderi în Germania. Mai mulți militari și un polițist sunt acuzați că fac parte dintr-un grup armat de extremă dreapta

Procurorii germani au descins marți la mai multe adrese, vizând un grup paramilitar suspectat de legături cu extrema dreaptă. Printre cei acuzați se numără mai mulți militari activi și un polițist.

Descinderi în Germania. Mai mulți militari și un polițist, acuzați că ar face parte dintr-un grup paramilitar de extremă dreapta

Patru militari şi un ofiţer de poliţie din Germania se numără printre persoanele suspectate că fac parte dintr-o reţea de extremă dreapta. Rețeaua este vizată de o amplă operaţiune de percheziții desfăşurată în trei landuri, au anunţat miercuri procurorii, citaţi de agenţia DPA.

Marţi, autorităţile au efectuat descinderi în 14 locaţii din landurile Saxonia Inferioară, Renania de Nord-Westfalia şi Baden-Württemberg. Investigaţia vizează opt indivizi, cu vârste cuprinse între 32 şi 57 de ani, bănuiţi că ar fi pus bazele unei structuri paramilitare motivate de ideologie a dreptei radicale.

Au fost descoperite arme de foc de diverse tipuri, toate încărcate, muniţie, sume de bani şi materiale explozibile

Conform procurorilor din Celle, printre suspecţi figurează doi militari activi, doi foşti soldaţi şi un reprezentant al poliţiei federale. În timpul percheziţiilor, în Celle au fost descoperite arme de foc de diverse tipuri, toate încărcate, însă ancheta preliminară arată că acestea nu intră sub incidenţa legislaţiei privind armamentul de război.

Pe lângă arme, anchetatorii au mai ridicat muniţie, sume de bani şi materiale susceptibile de a fi utilizate pentru fabricarea de explozibili. Procurorii au precizat că acţiunea de marţi a avut ca obiectiv principal neutralizarea arsenalului deţinut de grup şi obţinerea de date suplimentare cu privire la modul în care funcţiona această organizaţie, conform Agerpres.

