Marșul „Unite the Kingdom”: Poliția londoneză, surprinsă de cea mai mare demonstrație radicală din ultimii ani

Londra a fost scena uneia dintre cele mai mari manifestații de extremă dreaptă din istoria recentă a Marii Britanii, cu peste 100.000 de protestatari care au mărșăluit sâmbătă prin centrul capitalei, purtând steaguri englezești și britanice și ciocnindu-se cu poliția, relatează Reuters.

Marșul „Unite the Kingdom”, organizat de activistul anti-imigrație Tommy Robinson, a adunat aproximativ 110.000 de participanți, potrivit Poliției Metropolitane. În paralel, circa 5.000 de persoane au participat la un protest contra-rasism. Forțele de ordine au fost surprinse de amploarea manifestației, spunând că mitingul a fost „prea mare pentru a încăpea pe Whitehall”, artera guvernamentală unde era aprobat traseul.

Poliția a raportat violențe „inacceptabile” din partea unor protestatari care au aruncat cu sticle, fumigene și alte obiecte, lovind și agresând fizic ofițeri. Până acum au fost operate nouă arestări, dar autoritățile avertizează că „vor urma multe altele”.

Protestul a marcat apogeul unei veri tensionate în Marea Britanie, în care manifestațiile împotriva găzduirii migranților în hoteluri s-au intensificat. Demonstranții au fluturat Union Jack și Crucea Sfântului Gheorghe, dar și steaguri americane și israeliene, unii purtând șepcile roșii „MAGA” asociate cu Donald Trump. Printre sloganuri s-au regăsit mesaje critice la adresa premierului Keir Starmer și pancarte cu „send them home”.

„Astăzi e scânteia unei revoluții culturale în Marea Britanie. Este momentul nostru”, a declarat Robinson, care a vorbit despre „un val uriaș de patriotism”.

De la distanță, prin videoconferință, miliardarul american Elon Musk – implicat tot mai vocal în politica britanică – a cerut schimbarea guvernului și a spus că britanicii „se tem să-și exprime liber opiniile”.

În același timp, la protestul anti-rasism, profesorul Ben Hetchin a spus: „Ideea de ură ne dezbină. Cu cât îi primim mai deschiși pe oameni, cu atât suntem mai puternici ca țară.”

Pe străzile Londrei au fost mobilizați peste 1.600 de polițiști, inclusiv 500 sosiți din alte zone ale țării. Forțele de ordine au avut de gestionat nu doar cele două manifestații, dar și mai multe meciuri de fotbal și concerte importante.

Imigrația a devenit principala temă politică în Marea Britanie, depășind chiar și îngrijorările legate de economie. Peste 28.000 de migranți au traversat Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici doar în acest an.

Steagurile englezești au început să fie arborate masiv pe străzi și chiar pictate pe drumuri. Susținătorii le văd ca pe un simbol al mândriei naționale, în timp ce activiștii anti-rasism le interpretează drept un semnal de ostilitate față de străini.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News