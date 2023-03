Dereck Hogan: Suntem într-un moment crucial în regiune; nivelul cooperării cu România trebuie să fie pe măsură

"Au fost deja o serie de întâlniri la nivel înalt - vicepreşedintele, prima doamnă, secretarul de stat Blinken - şi sunt şi alte întâlniri în pregătire care ar trebui să aibă loc curând. Cred că suntem pe o cale foarte bună când vine vorba despre cooperare pe fiecare nivel. Suntem într-un moment crucial în regiune şi nivelul coordonării, colaborării trebuie să fie pe măsură. Asta suntem angajaţi să facem şi secretarul de stat a vorbit cu ministrul de Externe Aurescu săptămâna trecută despre Parteneriatul Strategic România-SUA. Credem că ne îndreptăm în direcţia bună şi aşteptăm să continuăm angajamentul la nivel înalt", a declarat oficialul american la o întâlnire cu mai mulţi jurnalişti, întrebat dacă aniversarea a 25 de ani de Parteneriat Strategic va fi marcată şi printr-o întâlnire la nivel înalt fie la Bucureşti, fie la Washington.



Asistentul principal adjunct al secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene şi Eurasiatice al Departamentului de Stat al SUA, Dereck Hogan, şi secretarul de stat pentru afaceri strategice din cadrul MAE, Iulian Fota, au coordonat, marţi, o nouă rundă a Dialogului Strategic România - SUA.



Oficialul american a precizat că această sesiune s-a concentrat pe ceea ce s-a realizat de la momentul invaziei ruse în Ucraina şi măsurile care vor fi întreprinse în următorul an în plan securitar, economic, energetic.



"Am vorbit despre păstrarea regulilor bazate pe ordinea internaţională, această luptă globală între democraţii şi regimurile autoritare. Vedem ca fiind un un pericol iminent ceea ce face Rusia în Ucraina. Nivelul cooperării între guvernele noastre pentru a face tot ce putem să păstrăm democraţia, integritatea teritorială, suveranitatea, viabilitatea economică ale Ucrainei este foarte important şi merge dincolo de guvernele noastre, merge de la oameni la oameni. Ceea ce aţi făcut, arătându-vă solidaritatea cu poporul ucrainean, cei peste 1 milion de refugiaţi care au trecut prin România şi peste 100.000 care au rămas aici şi asigurarea de hrană şi adăpost sunt lucruri care nu trec neobservate la nivel internaţional şi în special în SUA", a spus Dereck Hogan.



Discuţiile din cadrul Dialogului Strategic România - SUA au vizat şi securitatea la Marea Neagră, context în care oficialul american a amintit că SUA lucrează la o Strategie pentru această regiune.



"Am apreciat rolul României în menţinerea în atenţie a ameninţărilor în Marea Neagră. Nevoia unei abordări coordonate pentru o strategie nu a fost niciodată mai importantă. (...) Încă lucrăm la dezvoltarea Strategiei (n.r. pentru Marea Neagră). (...) În termeni generali, vedem importanţa unei coordonării îmbunătăţite când vine vorba de securitatea regională - e un lucru asupra căruia ne vom concentra în această strategie. Avem nevoie şi să acordăm o atenţie deosebită şi să profităm de avantajul oportunităţilor economice oferite de Iniţiativa celor Trei Mări. (...) Potenţialul în domeniul energiei este un lucru asupra căruia ne concentrăm", a menţionat el.



Potrivit oficialului american, în cadrul Dialogului Strategic România - SUA s-a discutat şi despre domeniul energiei.



"România are un potenţial uriaş", a spus Hogan.



Asistentul principal adjunct al secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene şi Eurasiatice al Departamentului de Stat al SUA a amintit de cele peste 300 de milioane de dolari investiţie americană la fondul Iniţiativei celor Trei Mări.



Dereck Hogan şi-a exprimat speranţa pentru creşterea cooperării în domeniul economic.



"Schimburile comerciale bilaterale în valoare de 5 miliarde de dolari sunt bune, dar nu suficient de bune. (...) Am discutat despre modul în care putem aduce mai multe companii americane în România, pentru că există un potenţial atât de mare în domeniile IT&C, informaţiilor, comunicării, tehnologiei, afacerilor agricole, producţiei pentru apărare şi multe altele. (...) Am discutat şi despre importanţa unui mediu de afaceri stabil, predictibil şi transparent", a precizat oficialul american, conform Agerpres.

