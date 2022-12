Departamentul pentru Românii de Pretutindeni: La mulţi ani tuturor celor care trăiesc cu România în suflet!

"Sărbătorim astăzi, 1 decembrie, Ziua Naţională a României, iar imnul nostru naţional se va auzi peste tot în lume, acolo unde românii au ales să muncească, să trăiască şi să studieze. În aceste momente pline de emoţie, ne îndreptăm gândurile spre cei care au luptat să rămânem uniţi şi care ne-au transmis o misiune importantă, aceea de a ne proteja drepturile şi libertăţile câştigate şi de a ne reprezenta ţara cu mândrie. La mulţi ani tuturor celor care trăiesc cu România în suflet! Să fim mai buni şi mai puternici în fiecare zi, pe măsura moştenirii lăsate de strămoşii noştri şi a aşteptărilor urmaşilor noştri", afirmă secretarul de stat, în mesajul postat joi pe pagina de Facebook a DRP.



El le mulţumeşte românilor care ajută comunităţile din diaspora. "Am parcurs împreună, în acest an dificil, paşi importanţi pentru susţinerea românilor din afara graniţelor ţării. La nivelul Departamentului, am lansat o serie de programe de sprijin, finanţări nerambursabile şi granturi, în vederea promovării identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi pentru consolidarea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din străinătate. Pentru perioada următoare, ne propunem să dezvoltăm un număr şi mai mare de proiecte care să valorifice potenţialul românilor de pretutindeni şi prin care să reconectăm cu patria mamă cât mai mulţi copii şi tineri prin intermediul taberelor ARC. La mulţi ani în pace, credinţă şi armonie", mai scrie şeful DRP.

1 Decembrie. Peste 1.500 de militari români şi circa 150 de militari străini - la parada de Ziua Naţională / Restricții de trafic în București

Peste 1.500 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Autoritatea Vamală Română, precum şi 120 de mijloace tehnice participă în acest an la parada de Ziua Naţională a României.

Potrivit MApN, în blocul de onoare vor fi aproximativ 150 de militari străini, în cadrul unor detaşamente din Belgia, Franţa, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Portugalia, Statele Unite ale Americii şi Ţările de Jos şi militari reprezentând ţările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României. Militarii străini sunt prezenţi cu 25 de mijloace tehnice, inclusiv aeronave de luptă din Canada, Italia, Spania şi Statele Unite ale Americii.

Fondul sonor al defilării va fi asigurat de muzicile militare ale Armatei, din garnizoana Bucureşti: Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale, Muzica militară a Brigăzii 30 Gardă 'Mihai Viteazul' şi Muzica militară a Brigăzii 1 Mecanizată 'Argedava'.

Cu ocazia Zilei Naţionale, Armata României participă, la solicitarea autorităţilor publice, la organizarea de ceremonii militare în garnizoanele din întreaga ţară. Militarii aflaţi în misiune în afara ţării desfăşoară şi ei, cu acest prilej, ceremonii militare. În toate instituţiile militare din ţară se arborează Drapelul naţional, iar la bordul navelor maritime şi fluviale se ridică Marele Pavoaz.

Pierderile Armatei României în Primul Război Mondial sunt estimate la peste 330.000 de căzuţi la datorie, dintre care peste 60.000 în prizonierat. În cel de-al Doilea Război Mondial, ţara noastră a înregistrat peste 900.000 de morţi, răniţi, dispăruţi, prizonieri şi invalizi, potrivit MApN.

Restricţii de trafic în Capitală cu ocazia manifestărilor de Ziua Naţională

Traficul rutier va fi restricţionat în Capitală cu ocazia manifestărilor de Ziua Naţională a României pe şoseaua Kiseleff şi străzile adiacente paradei militare. Potrivit Brigăzii Rutiere, în ziua de 1 decembrie, în intervalul orar 4,00 - 18,00, traficul va fi blocat pe:

* şoseaua Kiseleff şi străzile adiacente, între Piaţa Victoriei, Piaţa Arcul de Triumf şi Piaţa Presei Libere, cu specificaţia că în pasajul de la Piaţa Presei Libere se va putea permite circulaţia doar către Piaţa Montreal;

* bulevardul Mareşal Constantin Prezan, între Piaţa Charles de Gaulle şi Piaţa Arcul de Triumf, precum şi pe străzile adiacente; * strada Alexandru Constantinescu, între bulevardul Mărăşti şi Piaţa Arcul de Triumf;

* bulevardul Mareşal Alexandru Averescu, între bulevardul Mărăşti şi Piaţa Arcul de Triumf, precum şi pe străzile adiacente;

* strada Arh. Ion Mincu, strada Barbu Delavrancea, strada Nicolae Ionescu, strada Ady Endre, strada Sg. Vasile Dorobanţu, strada Docenţilor, strada Mahatma Gandhi şi pe strada Petofi Sandor;

* strada Clucerului, între Arh. Ion Mincu şi bulevardul Mareşal Alexandru Averescu, şi a străzilor adiacente către bulevardul Ion Mihalache;

* strada Gheorghe Brătianu, între Arh. Ion Mincu şi strada Docenţilor, şi pe străzile adiacente spre bulevardul Aviatorilor; * strada Uruguay, între bulevardul Aviatorilor şi şoseaua Pavel D. Kiseleff, şi pe străzile adiacente spre cele două bulevarde;

* strada Monetăriei şi pe Aleea Primo Nebiolo. În ziua de 1 decembrie, în intervalul orar 7,00 - 13,00 vor avea loc:

* Interzicerea accesului pietonal: - pe şoseaua Kiseleff, între strada Primo Nebiolo şi Piaţa Arcul de Triumf, cu excepţia invitaţilor; - pe strada Alexandru Constantinescu, între bulevardul Mărăşti şi Piaţa Arcul de Triumf; - pe bulevardul Mareşal Constantin Prezan, între Piaţa Charles de Gaulle şi Piaţa Arcul de Triumf, pe trotuarul din partea dreaptă în sensul de mers spre Piaţa Arcul de Triumf, cu excepţia reprezentanţilor mass-media; - în parcul Regele Mihai I, între Aleea Michael Jackson (porţiunea cuprinsă între Piaţa Arcul de Triumf şi zona aleii de acces spre Muzeul Satului) - Aleea Grădina Japoneză - Aleea Aventura Parc şi bulevardul Constantin Prezan.

* Restricţionarea accesului pietonal: - pe şoseaua Kiseleff, între Piaţa Arcul de Triumf şi strada Uruguay; - pe bulevardul Mareşal Alexandru Averescu, între bulevardul Mărăşti şi Piaţa Arcul de Triumf; - pe bulevardul Mareşal Constantin Prezan (pe trotuarul din partea stânga pornind de la Piaţa Charles de Gaulle), de la strada Mr. Gheorghe Şonţu până la Piaţa Arcul de Triumf. Totodată, în intervalul orar 19,00 - 22,00, este programată retragerea cu torţe pe următorul traseu:

Palatul Cercului Militar Naţional - Calea Victoriei - bulevardul Regina Elisabeta - bulevardul Mihail Kogălniceanu - Splaiul Independenţei - bulevardul Eroilor Sanitari - strada Profesor Doctor Gheorghe Marinescu - şoseaua Cotroceni - bulevardul Iuliu Maniu - bulevardul General Paul Teodorescu - bulevardul Timişoara - sediul Brigăzii 30 Gardă. Deplasarea se va face exclusiv pe banda I de circulaţie, pe sensul normal de mers. Harta cu restricţiile de trafic şi rutele ocolitoare poate fi consultată pe site-ul Brigăzii Rutiere a Capitalei, https://bpr.politiaromana.ro/.

