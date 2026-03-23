Demisie surpriză: Johannes Hahn se retrage din rolul de trimis special al UE pentru Cipru

Johannes Hahn, trimisul special al Uniunii Europene pentru Cipru, și-a anunțat demisia, invocând alte angajamente, potrivit unui comunicat transmis luni de Comisia Europeană. Decizia vine într-un moment sensibil pentru procesul de reunificare a insulei divizate.
„Comisia respectă decizia domnului Hahn și îi mulțumește pentru contribuția sa valoroasă la procesul de soluționare din ultimul an”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Maciej Berestecki, conform Politico.
Acesta a mai adăugat că președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, „va decide cu privire la pașii următori la momentul oportun”.
Austriacul Hahn, care a fost comisar atât în mandatul lui Jean-Claude Juncker, cât și în cel al Ursulei von der Leyen, a fost numit în această funcție în mai 2025 pentru a contribui la discuțiile privind reunificarea, în cooperare cu trimisul special al secretarului general al ONU pentru Cipru, María Ángela Holguín Cuéllar.
În ianuarie, Hahn a preluat funcția de președinte al Consiliului General al Băncii Naționale a Austriei pentru un mandat de cinci ani.
Citește și: Ciprul pregătește schimbări privind bazele britanice de pe teritoriul său. Anunțul președintelui
Purtătorul de cuvânt al guvernului cipriot, Konstantinos Letymbiotis, a declarat că Comisia „ia deja măsurile necesare în vederea numirii unui nou reprezentant … în viitorul apropiat”.
El a adăugat că Hahn i-a trimis o scrisoare președintelui cipriot Nikos Christodoulides pentru a-l informa cu privire la decizia sa.
Cipru deține în prezent președinția rotativă de șase luni a Consiliului UE.
Cipru este divizat în nordul cipriot turc și sudul cipriot grec de când forțele turce au invadat insula în 1974, ca răspuns la o lovitură de stat susținută de Grecia.
Ankara nu recunoaște Republica Cipru, o țară membră a UE care este recunoscută la nivel internațional ca singura autoritate suverană asupra întregii insule. Partea nordică cipriotă turcă este recunoscută doar de Ankara.
De-a lungul anilor, numeroasele încercări de a ajunge la un acord de compromis au eșuat, cea mai recentă fiind în 2017, în Elveția. De atunci, negocierile oficiale nu au mai fost reluate.
