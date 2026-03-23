Demisie surpriză: Johannes Hahn se retrage din rolul de trimis special al UE pentru Cipru

€ 5.0989
|
$ 4.4373
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4373
 
Data actualizării: 19:57 23 Mar 2026 | Data publicării: 19:56 23 Mar 2026

Autor: Alexandra Curtache

Johannes Hahn, trimisul special al Uniunii Europene pentru Cipru, și-a anunțat demisia, invocând alte angajamente, potrivit unui comunicat transmis luni de Comisia Europeană. Decizia vine într-un moment sensibil pentru procesul de reunificare a insulei divizate.

„Comisia respectă decizia domnului Hahn și îi mulțumește pentru contribuția sa valoroasă la procesul de soluționare din ultimul an”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Maciej Berestecki, conform Politico.

Acesta a mai adăugat că președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, „va decide cu privire la pașii următori la momentul oportun”.

Mandatul lui Hahn și rolul în negocieri

Austriacul Hahn, care a fost comisar atât în mandatul lui Jean-Claude Juncker, cât și în cel al Ursulei von der Leyen, a fost numit în această funcție în mai 2025 pentru a contribui la discuțiile privind reunificarea, în cooperare cu trimisul special al secretarului general al ONU pentru Cipru, María Ángela Holguín Cuéllar.

În ianuarie, Hahn a preluat funcția de președinte al Consiliului General al Băncii Naționale a Austriei pentru un mandat de cinci ani.

Reacția autorităților cipriote

Purtătorul de cuvânt al guvernului cipriot, Konstantinos Letymbiotis, a declarat că Comisia „ia deja măsurile necesare în vederea numirii unui nou reprezentant … în viitorul apropiat”.

El a adăugat că Hahn i-a trimis o scrisoare președintelui cipriot Nikos Christodoulides pentru a-l informa cu privire la decizia sa.

Cipru deține în prezent președinția rotativă de șase luni a Consiliului UE.

Context: un conflict nerezolvat de decenii

Cipru este divizat în nordul cipriot turc și sudul cipriot grec de când forțele turce au invadat insula în 1974, ca răspuns la o lovitură de stat susținută de Grecia.

Ankara nu recunoaște Republica Cipru, o țară membră a UE care este recunoscută la nivel internațional ca singura autoritate suverană asupra întregii insule. Partea nordică cipriotă turcă este recunoscută doar de Ankara.

De-a lungul anilor, numeroasele încercări de a ajunge la un acord de compromis au eșuat, cea mai recentă fiind în 2017, în Elveția. De atunci, negocierile oficiale nu au mai fost reluate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cipru
trimis
uniunea europeana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close