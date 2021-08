Delia, Morodan, Teleşpan și alte nume MARI din România, voce pentru persoanele LGBTI, în campania #ComeOutWithMe

Asociaţia ACCEPT, prima organizaţie neguvernamentală din România care apără şi promovează drepturile persoanelor LGBTI, şi TikTok au lansat campania #ComeOutWithMe, pentru a da voce poveştilor încă nespuse ale persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgender, queer, intersex, asexuale.

Vedetele care se alătură campaniei

În campanie s-au alăturat, până în acest moment, influenceri şi artişti, precum: Delia, Giulia, Omid Ghannadi, Adrian Teleşpan, Ana Morodan, Andrei Niculae, Silviu Faiar, Maria Zvinca, Oana Matache, Raul Gheba, SkyvoMadi, Ovidiu Mureşanu, Magda, Noemi Mielman, Irina Deaconescu, Aluziva, Diana Sar, Bianca Adam, Maurice Munteanu, ROXEN.



La începutul acestui an, doar 19% dintre români spuneau că ştiu o persoană gay sau lesbiană, conform studiului realizat pe un eşantion reprezentativ de Cult Market Research pentru ACCEPT. Campania #ComeOutWithMe este despre comunitatea LGBTQIA+, despre dificultatea pe care o ai atunci când vorbeşti despre tine într-un mediu neprietenos, despre curajul de care ai nevoie atunci când îţi faci discursul de coming out, despre dragoste şi acceptare.



"Ne-am propus ca prin această campanie să dăm încredere persoanelor care încă nu şi-au făcut coming out-ul şi să le arătăm că nu sunt singure, ci au aliaţi în persoane publice, persoane din comunitate care le sunt alături în demersul lor. Pentru toate aceste persoane, am găsit vocile care să le facă mai uşoară exprimarea propriului discurs de coming out. Mesajul lor se va auzi prin vocile aliaţilor, artişti şi influenceri români, care s-au alăturat campaniei", a declarat Ana Ciutu, ACCEPT.

Ce vor face artiștii și influencerii





Provocarea #ComeOutWithMe a fost lansată pe TikTok pe 17 august, când primii influenceri au postat pe paginile lor oficiale intenţia de a-şi dona vocile pentru comunitate. În mod organic mesajul a ieşit din platformă şi a ajuns şi în alte reţele de socializare. Artişti şi influenceri români îşi vor dona vocea comunităţii şi vor citi mesaje de coming out, devenind în acest mod aliaţi ai persoanelor LGBTI care ar vrea să îşi spună povestea dar nu se simt încă în siguranţă.



Săptămâna viitoare, influencerii şi artiştii vor posta clipurile în care citesc mesajele de coming out pe platformele lor oficiale şi pe TikTok-ul Accept România.