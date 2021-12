Deian Sorescu, UMILIT după ultima înfrângere. A fost dezbrăcat de fanii dinamovişti: Nu știu ce să mai spun. Îmi găsesc cu greu cuvintele

UPDATE: ”M-au chemat să vorbim, mi-au tras de tricou și l-au dat jos. Le înțeleg frustrarea, vor ca Dinamo să fie sus, dar, nu știu ce să mai spun. Îmi găsesc cu greu cuvintele”, este tot ce a putut spune Sorescu despre momentul în care a fost umilit de fani.

Suporterii dinamovişti le-au cerut explicaţii jucătorilor după înfrângere. Deian Sorescu a mers la marginea terenului, iar suporterii l-au dezbrăcat de tricou şi i l-au aruncat pe gazon, spunându-i că nu îl merită. Sorescu nu a reacționat în niciun fel, după care s-a dus să-și ia tricoul aruncat pe gazon. Fotbalistul a îmbrăcat tricoul după care s-a îndepărat de ”zona minată”.

Rednic şi-a făcut praf din nou jucătorii

"Se repetă greșeala din meciul cu Târgoviște. Nu e păcat să-ți bați joc de munca colegilor tăi? Am fost obligat să schimb, că nu am multe soluții. Noi am pierdut, nu că cei de la Mioveni au avut cine știe ce ocazii.

Noi am avut 3 puncte și nu e prima oară. Nu se poate, un pic de concentrare, și la jucători cu experiență. Sunt foarte supărat, nu e prima greșeală. E păcat, veneai după o victorie. Au fost puțini mai buni cei de la Mioveni în prima parte, dar am echilibrat în repriza a doua.

Am avut câteva contraatacuri unde nu a fost ultima pasă bună. Tuturor le-am dat șansă, ați văzut. Unii pe care i-am adus deja și-au reziliat. Dacă tu în 45 de minute cu Mioveni nu câștigi un duel, nu ai ce căuta aici", a spus Mircea Rednic, conform Digisport.

Ce se întâmplă cu Sorescu

„Mai avem un singur meci și trebuie să-l câștigăm. Tuturor le-am dat șanse, nimeni nu-mi poate reproșa ceva. Sunt jucători pe care i-am găsit aici. Unii jucători pe care i-am adus eu au reziliat deja. Ei trebuie să demonstreze că trebuie să rămână aici.

În iarnă vom face schimbări majore, sunt obligat, nu mai pot. Vor pleca cei care până acum n-au demonstrat.

Nu mă întrebați pe mine de Deian. Gata cu telenovela asta Deian. Dacă va avea o ofertă bună pentru club și pentru el, atunci va pleca”, a adăugat Rednic.

Becali nu îl mai vrea pe Sorescu

”Nu știu ce să zic despre asta. La revedere, nu mă mai interesează. Ei trebuie să înțeleagă un lucru. La mine este vorba de moment. Atât îți dau, vrei?

Asta nu a înțeles nici Iftime de la Botoșani. I-am dat 500.000 pe Chindriș, a refuzat, a spus că vrea să ia mai mult. A spus că vrea un milion. Şi l-a dat cu 50.000. Să fie sănătoși”, a spus Gigi Becali, la ProX.

