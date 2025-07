Definitivat 2025, rezultate finale, după contestații. A crescut numărul celor care au promovat

Definitivat 2025, rezultate finale, după contestații: 6.126 de candidaţi au promovat concursul.



Potrivit rezultatelor finale, după evaluarea celor 2.355 de contestaţii depuse privind proba scrisă din cadrul Definitivatului, încă 392 de candidaţi au obţinut note care au generat medii de examen mai mari sau egale cu 8 (opt) şi implicit definitivarea/dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. În raport cu prima afişare, se constată o creştere cu 3,87% a numărului de candidaţi promovaţi: de la 5.784 (65,36%) la 6.126 (69,24%).



Proba scrisă este parte integrantă a examenului, iar nota obţinută are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puţin 8 (opt) pentru a asigura promovarea. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obţină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele examenului, inclusiv proba scrisă.



În actuala sesiune, proba scrisă a fost susţinută la 97 de discipline de către 9.169 de candidaţi (96,41% din totalul celor 9.510 candidaţi cu drept de participare) în 42 de centre de examen.



Au avut dreptul de a susţine proba scrisă doar candidaţii care au îndeplinit cumulativ condiţiile prevăzute de metodologie:



* stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an;



* calificativul "Bine" sau "Foarte bine" pentru anul şcolar în curs;



* cel puţin media 8 - media aritmetică a notelor obţinute la cele două inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.



Dintre cei 9.169 de candidaţi prezenţi, 311 (3,39%) s-au retras, iar opt au fost eliminaţi pentru tentativă de fraudă. Două lucrări au fost anulate în centrele de evaluare pentru nerespectarea prevederilor metodologice în materie de redactare (semne distinctive).



Astfel, din totalul celor 8.848 de candidaţi cu note la proba scrisă, 7.651 de candidaţi s-au situat în intervalul de note 5 - 9,49, după soluţionarea contestaţiilor. Dintre aceştia, 399 de candidaţi au primit note între 9,50 şi 9,99. Au încheiat proba scrisă cu nota maximă 45 de candidaţi. Cu note sub 5 au fost evaluate lucrările a 753 de candidaţi, a indicat ministerul, arată Agerpres.



Procedura de evaluare/reevaluare s-a desfăşurat digitalizat.

