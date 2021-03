Deființare SIIJ. Dezbateri cu scandal mare în Camera Deputaților

„Noi am agreat în decembrie și noi am spus că suntem de acord cu desființarea SIIJ. A venit un proiect de lege de la Guvern și au fost diferite discuții în Parlament. Nu este adevărat - acest amendament nu a fost propus de UDMR, ci chiar de către ministrul Justiției, Stelian Ion. Noi am avut o altă propunere - ca dosarele de la SIIJ să meargă la Parchetul General. Noi am acceptat acest amendament depus de USR cu inimă grea”, a spus deputatul Csoma Botond, care admite că pot exista elemente de neconstituționalitate în proiect.

La rândul său, Laura Vicol, de profesie avocat, deputat PSD, spune că PNL și USR vor să ducă la capăt acest „plan, cu orice costuri”, în vreme ce independența magistraților „nu se dă și se ia de către politic”.

„Suntem aici pentru că USR-iștii și PNL-iștii vor să își ducă acest plan la capăt cu orice costuri. Desființarea SIIJ este ceea ce visează noaptea, mănâncă dimineața, la prânz și seara”, a zis Laura Vicol.

Ministrul Justiției, Stelian Ion, a spus că SIIJ s-a născut cu o foarte multă emoție și la fel se va și desființa, pentru că este „un episod rușinos al justiției”.