Declarații după derby-ul Inter-AC Milan. Pioli: Este un sezon mai dificil decât de aşteptam

"Am făcut o frumoasă Ligă a Campionilor, însă este normal să fim dezamăgiţi după ce am pierdut în semifinale şi, în plus, într-un derby. Jucătorii au dat maximum atât în tur, cât şi în retur, dar Inter a meritat calificarea, pentru că a jucat mai bine decât noi şi a câştigat ambele meciuri", a declarat Pioli.



"Ce ne-a lipsit? Primele 15 minute din tur şi faptul că nu am marcat în această seară. Am început bine, am făcut o primă repriză bună, cu două-trei ocazii, iar asta putea schimba sensul meciului şi entuziasmul echipei. Ţinând cont de parcursul nostru şi de ceea ce am făcut în ultimii trei ani, ar fi fost fabulos să ajungem în finală. Nu am reuşit asta şi e o mare dezamăgire. Este un sezon mai dificil decât de aşteptam, dar un sezon din care am învăţat mult", a adăugat antrenorul lui AC Milan.



Învingătoare în meciul tur (2-0), Inter Milano s-a impus şi în manşa secundă a semifinalei cu AC Milan, cu scorul de 1-0, printr-un gol marcat în repriza secundă de atacantul argentinian Lautaro Martinez (74).



Inter va avea ca adversară în finala Ligii Campionilor, programată pe 10 iunie la Istanbul, câştigătoarea duelului dintre Manchester City şi Real Madrid (1-1 în tur), care se vor înfrunta miercuri în manşa secundă, pe Etihad Stadium.

Am reuşit un parcurs extraordinar în Liga Campionilor, a declarat antrenorul echipei Inter Milano

Antrenorul echipei Inter Milano, Simone Inzaghi, a lăudat performanţa elevilor săi după calificarea în finala Ligii Campionilor la fotbal, în faţa "eternei rivale" AC Milan, pe care a învins-o în ambele manşe ale duelului din semifinalele celei mai importante competiţii continentale intercluburi.



"Vom realiza cu adevărat ceea ce am reuşit în următoarele zile. A fost un vis în care am crezut mereu, am avut un parcurs extraordinar. Câştigând o semifinală, un astfel de derby, suntem evident foarte mulţumiţi. Trebuie să-i felicităm pe aceşti jucători care au avut un traseu fabulos. Ce mi-a plăcut? Totul. Cursa, determinarea, concentrarea... Au fost foarte buni. Am jucat patru derby-uri începând din ianuarie, le-am câştigat pe toate patru, împotriva campionilor Italiei. Este normal ca jucătorii să savureze o seară de acest fel. Am spus de ceva vreme că vom avea un angajament total, fără să alegem o competiţie mai mult decât alta, încercând mereu să dăm maximum. Am acces în două finale (Cupa Italiei şi Liga Campionilor), am revenit în campionat, jucătorii au reuşit un parcurs extraordinar", a declarat Inzaghi la finalul meciului de pe San Siro.



Întrebat ce adversară ar prefera în finala Ligii Campionilor, programată pe 10 iunie la Istanbul, antrenorul lui Inter a răspuns: Real Madrid sau Manchester City? Sunt, evident, două dintre cele mai bune echipe din Europa, iar meciul tur a fost foarte echilibrat. Voi urmări mâine (miercuri) meciul cu foarte mult interes", scrie Agerpres.

