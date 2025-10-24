€ 5.0835
Data actualizării: 23:39 24 Oct 2025 | Data publicării: 22:10 24 Oct 2025

Decizie privind dronele. Nicușor Dan, despre apărarea României: Există o problemă
Autor: Anca Murgoci

Decizie privind dronele. Nicușor Dan, despre apărarea României: Există o problemă Sursa foto: Agerpres
 

Când vom avea o decizie referitoare la dronele de care are nevoie România? Unde se vor produce? Când? Câte?

Aceste întrebări i-au fost adresate lui Nicușor Dan.

„Mesajul pe care vreau să îl transmit românilor este că suntem în siguranță. Avem, în momentul de față, mijloacele necesare pe flancul estic pentru a ne proteja. Problema este că aceste mijloace sunt extrem de costisitoare”.

„Trebuie spus de la început că nu veți avea niciodată un răspuns complet, deoarece vorbim despre un subiect ce ține de securitatea națională. Ceea ce pot să spun este că, la nivelul ministrului apărării și al șefului Statului Major al Apărării, există numeroase contacte atât pentru utilizarea tehnologiei dezvoltate de Ucraina în timpul conflictului, cât și pentru accesarea tehnologiilor dezvoltate de alte state europene.

După cum știți, chiar ieri la Bruxelles a avut loc o discuție privind o foaie de parcurs pentru un sistem antidrone la nivelul întregului continent european, fiind abordată și problema finanțării.

Este un proces în desfășurare. Mesajul pe care vreau să îl transmit românilor este că suntem în siguranță. Avem, în momentul de față, mijloacele necesare pe flancul estic pentru a ne proteja.

Problema este că aceste mijloace sunt extrem de costisitoare. De exemplu, este de aproximativ 20 de ori mai scump să dobori o dronă decât costul dronei în sine. Efortul actual se îndreaptă către dezvoltarea unor tehnologii mai eficiente, care să reducă semnificativ costurile”, a zis președintele României la Iași.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
drone
