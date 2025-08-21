Data actualizării: | Data publicării:

Decizie definitivă în dosarul lui Vlad Pascu. Curtea de Apel Constanța  urmează să se pronunțe astăzi

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Curtea de Apel Constanța urmează să se pronunțe definitiv  în dosarul în care Vlad Pascu, șoferul drogat care în august 2023 a accidentat mortal doi tineri și a rănit alți trei în localitatea 2 Mai, după ce în primă instanță acesta a primit o condamnare de 10 ani de închisoare.

În dimineața zilei de 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în apropiere de localitatea 2 Mai a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri și-au pierdut viața și alți trei au fost răniți. Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului și a fost găsit apoi de polițiști în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influența mai multor substanțe interzise.

În octombrie 2023, el a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului.

Pe 31 ianuarie 2025, Vlad Pascu a fost condamnat de Judecătoria Mangalia la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului.

De asemenea, instanța a dispus ca Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) să plătească 700.000 euro familiei tânărului mort în accidentul rutier, 640.000 euro familiei tinerei decedate în accident, precum și 100.000 euro, 50.000 euro, respectiv 250.000 euro, celor trei tineri răniți.

Vlad Pascu a atacat decizia judecătoriei în apel, iar avocații lui au solicitat o reducere a pedepsei de 10 ani. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
21 aug 2025, 11:02
Decizie definitivă în dosarul lui Vlad Pascu. Curtea de Apel Constanța  urmează să se pronunțe astăzi
21 aug 2025, 08:39
Arestat preventiv după ce și-a "fabricat" un denunţ. Ce manevră a încercat unul dintre autorii crimei de la Padina
20 aug 2025, 20:54
Cine este cel care a tras cu pistolul spre terasa Freddo din Centrul Vechi, de șase ori
20 aug 2025, 21:25
Profesor de religie, reţinut după ce ar fi violat o elevă de 14 ani
20 aug 2025, 17:07
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
20 aug 2025, 13:17
ParintiSiPitici.ro
Botezurile și nunțile, sub lupa ANAF: Ce informații trebuie transmise și termenul limită
20 aug 2025, 23:49
Dosarul Nordis: Vladimir Ciorbă scapă definitiv de controlul judiciar
20 aug 2025, 10:18
Informația momentului de la CCR. Judecătoarea Scântei îi dă cale liberă lui Călin Georgescu. Poate ajunge în locul lui Nicușor Dan
19 aug 2025, 22:48
Magistrații îi cer oficial lui Bolojan să retragă proiectul reformei pensiilor speciale
19 aug 2025, 22:39
A fost desființat DNA Ploiești. Victor Ponta, prima reacție
19 aug 2025, 20:42
Decizia definitivă în dosarul lui Vlad Pascu, amânată
18 aug 2025, 11:15
Legea insolvenței se schimbă: Interdicție 5 ani pentru fondarea de firme după atragerea răspunderii
14 aug 2025, 17:59
”Să moară și capra vecinului”? Un tânăr din Botoșani, reținut după ce chiar i-a omorât, la propriu, caprele vecinului
14 aug 2025, 10:08
Alina Mungiu-Pippidi, despre culisele „binomului” SRI-Justiție: Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles
12 aug 2025, 15:28
Neplata amenzii de circulație se transformă în amendă penală după 3 ani. Toni Neacșu: Se înscrie în cazierul judiciar și se poate transforma în închisoare
12 aug 2025, 14:16
Proxenetism în Prahova: Femei obligate să se prostitueze pe DN 1. Trei bărbați, reținuți pentru 24 de ore
12 aug 2025, 13:04
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
12 aug 2025, 12:35
Ionel Neagu, primarul dintr-o comună din Teleorman acuzat de şase infracţuni de luare de mită, plasat sub control judiciar
08 aug 2025, 11:54
Zi de doliu fără restricții: UNTOLD, Iliescu și lacunele legislative. Avocatul Bărbuceanu, explicații: Există un singur aspect reglementat strict prin lege
07 aug 2025, 09:17
Românii care au vândut prin olx, pasibili de evaziune fiscală? De unde ia ANAF informațiile: Mi se pare o nedreptate
06 aug 2025, 17:49
Doi judecători, de 65 și 66 de ani, nu au dorit să se pensioneze. Care e motivația lor
05 aug 2025, 14:15
România, față în față cu corupția. Doar 2 din cele 26 recomandări GRECO au fost implementate pe deplin de țara noastră
05 aug 2025, 10:53
Val de critici după poziția CSM față de pensia magistraților: Justiția fie trebuie să tacă, fie să-și găsească alt comunicator
04 aug 2025, 23:21
Condamnarea lui Secureanu, anulată de CAB. Dosarul se reia de la zero după 9 ani
04 aug 2025, 20:43
CSM transmite că vor ”decență politică, salarii și pensii europene”: Soluții simpliste, care nu rezolvă problema
04 aug 2025, 17:11
Schimbare de încadrare în dosarul Georgescu. Fostul candidat, făcut complice ca urmare a implicării în planurile grupării Potra
04 aug 2025, 10:27
Furia străzii a ajuns în instanță. 19 persoane, trimise în judecată în dosarul deschis în cazul violenţelor de la sediul BEC după respingerea candidaturii lui Georgescu
01 aug 2025, 16:26
Dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu: 18 inculpați, audiați pentru „răsturnarea ordinii constituționale”
01 aug 2025, 12:47
Un tânăr din Alba, în arest după ce a violat o minoră și a condus fără permis
01 aug 2025, 13:09
Șefa CSM, ”siderată” de Nicușor Dan
31 iul 2025, 15:48
Două mașini incendiate în București: Un bărbat de 63 de ani, reținut de poliție
31 iul 2025, 14:48
CCR, criticată de fostul președinte Augustin Zegrean: De ce spune că reforma lui Bolojan pentru pensiile magistraților va trece și de când ar trebui aplicată
31 iul 2025, 12:48
Ancheta în portul Constanța, anunț de ultim moment al DNA
31 iul 2025, 09:56
CSM respinge reforma Guvernului în domeniul pensiilor de serviciu: „Prim-ministrul nu are competența de a iniția un astfel de demers”
30 iul 2025, 17:44
Avocatul Bărbuceanu, semnal de alarmă: „Punct sensibil în reforma pensiilor. E neconstituțional”
30 iul 2025, 17:22
Anchetă de amploare în sistemul medical: Medici și farmacişti acuzaţi de decontări ilegale de medicamente pentru boli grave
30 iul 2025, 11:06
Percheziții de amploare la suspecți din clanurile Pian și Purcel, acuzați că racolau femei prin metoda "loverboy"
30 iul 2025, 08:38
Cheloo a intrat cu mașina în curtea Catedralei Mântuirii Neamului și a făcut scandal. A ieșit pozitiv la drugtest
29 iul 2025, 20:54
Magistrații reacționează la intențiile Guvernului privind vârsta de pensionare
29 iul 2025, 17:54
Scenariu de film: Unde s-ar ascunde criminalul Emil Gânj- surse MAI
28 iul 2025, 19:27
Decizie în justiție pentru Piedone
28 iul 2025, 16:16
Bărbat dat în urmărire internațională pentru furturi de 300.000 euro, reținut de polițiști pe aeroportul din Bacău
28 iul 2025, 14:57
DNA, precizări de ultimă oră despre Anastasiu și șpaga către funcționara ANAF. Răsturnare de situație
26 iul 2025, 16:22
Schimbare de atitudine a Greciei, odată cu extrădarea lui Plahotniuc? Avocatul Bărbuceanu vine cu explicații
26 iul 2025, 16:22
Dosar penal după ce Plahotniuc a fost prins în Grecia cu documente ”românești”. MAI anunță că pașaportul NU era fals
25 iul 2025, 19:25
CSM îi ia apărarea şefului DNA, după cazul Piedone: Agresivitatea limbajului folosit de unii politicieni depăşeşte libertatea de exprimare
25 iul 2025, 14:17
Polițist de la vama Siret, arestat pentru trafic de droguri în colaborare cu o rețea transfrontalieră
25 iul 2025, 14:16
Justiția română se bucură de mai multă încredere decât Guvernul, Parlamentul și presa, arată un studiu european
25 iul 2025, 09:08
”Ați mai auzit așa ceva vreodată? Ferească Dumnezeu”. Diana Tache, șocată de gestul din dosarul lui Piedone: Puteau să-l sune pe Bolojan
24 iul 2025, 20:57
Un adolescent din Târgu Jiu și-a omorât bunica, fiind deja judecat pentru înjunghierea unui coleg de liceu
24 iul 2025, 19:39
TVA-ul la imobiliare crește: Cine plătește diferența și cine poate acționa în instanță
24 iul 2025, 13:07
Cele mai noi știri
acum 9 minute
Când ar urma să se dea în circulație lotul 2 al autostrăzii Ploiești - Buzău (A7). Scrioșteanu: Facem tot posibilul ...
acum 10 minute
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
acum 16 minute
Este gestionarea urșilor o problemă românească sau europeană? O țară din UE pregătește un sondaj privind fauna sălbatică
acum 45 de minute
Decizie-cheie pentru pacienți: Accesul rapid la tratamente vitale devine text de lege. Reacția președintelui COPAC
acum 57 de minute
Litoralul pentru Toți, în perioada 1 - 30 septembrie. Tarife și lista unităților înscrise în program
acum 58 de minute
Au început să vină primele facturi la energie, după eliminarea plafonării. Cu cât plătesc mai mult românii
acum 1 ora 11 minute
Planul României. General: „Trebuie să participăm cu trupe în Ucraina!” / Analist: „Să vedeți isterie auristă! Se vor tăvăli Simion și Georgescu”
acum 1 ora 18 minute
J.D. Vance: Europenii trebuie să-și asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei
Cele mai citite știri
pe 20 August 2025
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
pe 20 August 2025
Greșeala flagrantă de pe harta pe care Trump le-a arătat-o liderilor europeni: Un indicator al falimentului diplomației românești / foto în articol
pe 20 August 2025
Incident terifiant în Santorini: O porțiune de pământ efectiv s-a prăbușit brusc VIDEO
pe 20 August 2025
Tragedie în Bulgaria. Un copil de doar 8 ani a murit în Nessebar, sub ochii mamei sale. ”Este fără precedent”
pe 20 August 2025
De ce vor fi supravegheați românii care stau la curte cu drone
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel