Decizia ministrului Educaţiei în cazul în care moţiunea simplă împotriva sa va fi adoptată de Parlament

Întrebat dacă îşi va depune mandatul în eventualitatea în care va trece moţiunea simplă depusă de AUR la Senat, programată luni pentru dezbatere şi vot, ministrul Educaţiei a răspuns:



"Da. Fără nicio discuţie, da, pentru că vreau să fie foarte clar sau vreau să punctez două lucruri pornind de la ceea ce aţi spus. Unu, aceste măsuri au fost măsuri ale coaliţiei. Au fost asumate într-un program de guvernare. Eu, dacă eram ministru, sigur, în condiţii de normalitate, dar nici în condiţii de criză, nu ştiu dacă neapărat mergeam exact pe aceste măsuri.

Deci, altfel spus, în condiţiile în care aceste măsuri au venit într-un program de guvernare şi cei care reprezintă acel program de guvernare nu le mai susţin, eu nu am de ce să le susţin şi cred că, repet, în acest moment sunt liniştit. Am făcut ce trebuie pentru ţară, cu pulverizarea sau cu atacul pe care l-am primit la imagine, la ce am construit eu profesional, pentru că salariile şi bursele sunt acoperite, iar ţara, în iulie, august şi sper eu şi în septembrie, n-a intrat în categoria junk, iar educaţia a avut un rol (...).

Deci, dacă în urma moţiunii simple, deşi nu sunt obligat şi premierul nu este obligat să-mi ceară demisia sau eu să-mi pun demisia, eu nu mai am de ce să fiu ministru pentru a susţine un program al unei coaliţii, care văd că - sau care s-ar putea - să nu şi-l mai asume, mai ales că mă simt liniştit", a spus Daniel David la Digi 24.

Daniel David a adăugat că ar putea rămâne în funcţie doar dacă va avea sprijinul coaliţiei de guvernare pentru a trece de la o logică de austeritate la una de reformă.

