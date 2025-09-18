Decizia lui Trump privind „Antifa”, efecte asupra României?! Analiza lui Chirieac

Analistul politic Bogdan Chirieac a spus ce efect ar putea avea în România decizia anunțată de președintele Donald Trump, aceea de a desemna mișcarea „Antifa” drept „organizație teroristă”.

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că mișcarea „Antifa”, un termen generic folosit pentru grupuri de stânga care se revendică antifasciste și antirasiste, va fi clasificată drept „organizație teroristă”. Decizia a fost anunțată la scurt timp după asasinarea activistului Charlie Kirk, un incident care a zguduit scena politică americană.

Întrebat ce efect va avea în România această decizie anunțată de președintele Donald Trump, analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns că reprimarea mișcărilor radicale în Statele Unite ar trebui să inspire o atitudine similară și în România. Acesta a subliniat că statele democratice trebuie să combată astfel de mișcări cu toate mijloacele legale, iar uciderile cu substrat politic au un impact devastator asupra societății.

„Eu sper ca reprimarea mișcărilor teroriste, mișcărilor radicale din Statele Unite să aibă ca efect în România o atitudine asemănătoare. Deci pentru România, în acest stadiu al dezvoltării noastre, apariția mișcărilor violente, radicale, de extremă stângă sau extremă dreaptă este un cancer cu metastaze care va ucide țara și poporul. Nu, nu glumim!



Așa a început și fascismul, Germania nazistă, așa au început toate relele, așa a început comunismul în URSS și s-a extins apoi și a ținut în captivitate jumătate de lume, inclusiv Europa de Est, inclusiv România.



Deci mișcările violente trebuie reprimate de către statele democratice cu toată puterea, cu mijloace democratice, fără doar și poate, deci nu așa cum au făcut comuniștii cu cei care doreau libertate și democrație. Nu! Dar trebuie luate toate măsurile unui stat de drept, autentic, împotriva mișcărilor violente.

Nu poți să fii de acord cu ucideri sub nicio formă, dar cu atât mai mult sunt toxice uciderile cu substrat politic. Ele au un impact devastator în societate. Deci să urmărim cu atenție ce se întâmplă în America”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

