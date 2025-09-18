Donald Trump a anunțat că desemnează Antifa drept „organizație teroristă” după asasinarea lui Charlie Kirk

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că mișcarea „Antifa”, un termen generic folosit pentru grupuri de stânga care se revendică antifasciste și antirasiste, va fi clasificată drept „organizație teroristă”. Decizia a fost anunțată la scurt timp după asasinarea activistului ultraconservator Charlie Kirk, un incident care a zguduit scena politică americană, notează Reuters.

„Am plăcerea să îi informez pe numeroșii noștri americani patrioți că desemnez Antifa, o catastrofă a stângii radicale, bolnavă și periculoasă, drept organizație teroristă”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa, Truth Social, mesajul fiind redactat în stilul caracteristic, cu majuscule.

Totodată, liderul de la Casa Albă a subliniat că dorește anchete aprofundate asupra celor care finanțează această mișcare. „Voi recomanda insistent ca persoanele care finanțează Antifa să facă obiectul unei anchete aprofundate, în conformitate cu cele mai stricte norme și practici juridice”, a adăugat Trump, aflat în prezent în Regatul Unit pentru o vizită de stat.

Anunțul survine la o zi după ce procurorii din statul Utah au formulat acuzații oficiale împotriva lui Tyler Robinson, principalul suspect în cazul uciderii lui Charlie Kirk. În vârstă de 22 de ani, Robinson ar fi denunțat în discuții private „ura” pe care Kirk o răspândea și ar fi folosit muniție gravată cu sloganuri antifasciste. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea în acest caz. Până în prezent, nu au apărut dovezi clare care să lege suspectul de o organizație formală sau de grupuri externe, iar motivațiile sale exacte rămân neclare.

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat miercuri, într-un interviu pentru Fox News, că responsabilitatea pentru acest asasinat se află în „radicalizarea politică de stânga”. Potrivit acestuia, administrația pregătește măsuri ferme pentru a bloca „rețelele de finanțare ale violenței de stânga”, care ar urma să fie tratate la fel ca organizațiile teroriste.

Casa Albă elaborează, de asemenea, un ordin executiv privind combaterea violenței politice și a discursului instigator la ură, au precizat oficiali ai administrației Trump.

Criticii susțin, însă, că președintele folosește asasinarea lui Kirk drept pretext pentru a reprima opoziția politică și pentru a intensifica măsurile împotriva adversarilor săi ideologici.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, era una dintre cele mai vizibile figuri ale dreptei americane. Fondator al organizației „Turning Point USA”, el și-a folosit milioanele de urmăritori din mediul online și aparițiile în campusurile universitare pentru a promova ideile naționaliste, conservatoare și tradiționaliste, fiind un susținător vocal al lui Donald Trump.

Trump lansase pentru prima dată ideea desemnării mișcării Antifa drept organizație teroristă încă din anul 2020, în contextul protestelor violente care au cuprins întreaga țară după uciderea lui George Floyd de către poliție, la Minneapolis.

La acea vreme, numeroși experți juridici au subliniat că o astfel de măsură nu are fundament legal, ar fi extrem de dificil de aplicat și ar ridica probleme serioase legate de libertatea de exprimare, întrucât apartenența la o ideologie nu este, în mod normal, considerată o infracțiune.

