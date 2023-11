USR a retras-o oficial pe Elena Lasconi de pe lista pentru europarlamentare. Mesaj după reunirea Biroului Politic Național

"Elena Lasconi va continua să muncească pentru câmpulungeni şi va avea sprijin din partea USR pentru a face, în continuare, performanţă în administraţie. Lasconi a intrat în politică pentru a construi străzi, şcoli, spitale, comunităţi, şi va continua să facă asta la Câmpulung, susţinută de USR. Colega noastră s-a retras din dorinţa de a nu afecta campania pentru alegerile europarlamentare, pentru a nu permite ca o serie de discuţii apărute în spaţiul public să mute atenţia de la problemele cu care România se confruntă", se arată într-un comunicat al USR.



Conform aceleiaşi surse, USR "îşi reafirmă susţinerea pentru principiile şi valorile liberale pentru care luptă atât în România, cât şi în Europa".



Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a anunţat că i-a cerut Elenei Lasconi, primarul municipiului Câmpulung, să se retragă din campania pentru alegerile europarlamentare.

Declarațiile Elenei Lasconi. Cuvintele care au stârnit indignarea





Decizia conducerii USR vine după ce Elena Lasconi a declarat într-un interviu că a votat "Da" la referendumul pentru familia tradiţională de acum câţiva ani iar ulterior, în spaţiul public, au apărut mai multe controverse legate de afirmaţiile făcute, inclusiv din partea fiicei sale.



"Am avut o discuţie cu Elena Lasconi şi i-am cerut retragerea din campania pentru europarlamentare. Am decis convocarea Biroului Naţional al USR în această seară pentru formalizarea acestei decizii. Am certitudinea că Elena a înţeles că întreaga discuţie publică din ultimele 24 de ore, împreună cu situaţia personală devenită publică, afectează campania şi concentrarea USR pe lupta cu monstrul PSD-PNL. Elena va continua să muncească pentru câmpulungeni şi va avea sprijin pentru a face performanţă în administraţie", a scris Drulă, duminică, pe Facebook.

Fiica ei, Oana Lasconi, a postat de asemenea un mesaj foarte dur la adresa ei:

”Sunt aici să vorbesc despre mama mea, Elena Lasconi, candidat USR la europarlamentare. Am citit știrile de astăzi acum multe ore, însă sunt în continuare în șoc și absolut dezgustată să aflu că mama mea a votat da la referendumul ”Coaliția pentru Familie” pentru a susține așa-zisa familie tradițională, între un bărbat și o femeie.

Nu pot să descriu durerea pe care o simt, nu numai ca fiica ei, însă și ca un membru al acelei comunități.

Sunt absolut dezgustată, dezamăgită și șocată, nu-mi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă. Mă doare sufletul, mă doare inima. Această discriminare jegoasă nu are loc la mine în familie și din acest motiv nu o mai susțin pe mama, din niciun punct de vedere, în acest moment” a spus Oana Lasconi într-un mesaj video.

