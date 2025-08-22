Deces în magistratură, mesajul CSM. A murit la doar 52 de ani/ ”Băi, ați nenorocit magistratura”

CSM anunță decesul unei judecătoare, la doar 52 de ani. Aceasta era pensionată din 2021.

”Consiliul Superior al Magistraturii îşi exprimă profundul regret pentru încetarea din viaţă a doamnei Semida-Emanuela Popa, fost judecător în cadrul Tribunalului București, şi transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească!” anunță astăzi CSM.

Lumea Justiției notează că-n magistratură este o liniște ce pare a fi dinaintea furtunii. În contextul noilor condiții pentru magistrați, doar un magistrat și-a anunțat pensionarea săptămâna aceasta. Mulți alții sunt așteptați să urmeze acest gest. Judecătorul care se pensionează este Lucian Popescu.

Avocata Ingrid Mocanu, care notează că-i cunoaște pe amândoi, scrie despre nedreptățile din magistratură și oamenii care pleacă. Unii prea devreme dintre noi, alții când nu mai pot din magistratură, Judecătoarea Semida Emanuela Popa avea doar 52 de ani.

”Judecătoarea Semida Popa mi-a fost colegă la minister o perioadă. Era o fată deșteaptă, muncitoare, empatică. Cei din MJ i-au făcut o mare mizerie și a plecat la loc, în instanță. S-a dus acum de tot, la Doamne-Doamne, în ceruri, că a fost un om bun. Ne ducem toți, unii mai repede. Pe judecătorul Lucian Popescu, care se pensionează, îl cunosc și pe el: un tip inteligent, educat, un profesionist desăvârșit... zicea ultima oară că mai stă în magistratură cât mai rezistă, nu este chiar dintre cei mai tineri. Sunt sigură că a făcut o alegere bună pentru el, dar proastă pentru cetățeni. Pensie îndelungată în sănătate, Lucian! Băi, ați nenorocit magistratura, îi omorâți și îi dați afară pe cei mai buni dintre judecători, vă vor bântui nedreptățile oamenilor” scrie avocata Ingrid Mocanu, pe Facebook.

Judecătoarea Semida Emanuela Popa era pensionată din mai 2021, conform unui decret semnat de către președintele Klaus Iohannis. La acea vreme, avea 48 de ani.

