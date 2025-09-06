De ce salvatorii din Afganistan nu au ajutat femeile după cutremur. „Bărbații și copiii au fost tratați primii”

Cutremurele recente din estul Afganistanului arată fața tristă a opresiunii cu care se confruntă femeile și fetele din această țară.

Din cauza interdicției asupra contactului dintre femei și bărbați neînrudiți, multe femei din Afganistan au rămas cu răni netratate, iar unele au fost lăsate captive sub dărâmături după cutremurul devastator de la finalul lunii august, potrivit The New York Times, care citează martori.

Femeile, fără ajutor după cutremur

Când primii salvatori au ajuns la mai bine de 36 de ore după ce un cutremur a devastat așezările din zonele muntoase din estul Afganistanului, duminică, în loc de ușurare, priveliștea a adus și mai multă teamă: nu era nicio femeie printre ei.

Normele culturale afgane, impuse chiar și în situații de urgență de către talibani, interzic contactul fizic între bărbați și femei care nu sunt rude. În satul Andarluckak, din provincia Kunar, echipa de urgență a scos în grabă bărbații și copiii răniți și i-au tratat. Însă femeile și fetele adolescente, unele dintre ele sângerând, au fost date la o parte.

Printre ele se afla și Bibi Aysha, în vârstă de 19 ani: „Ne-au adunat într-un colț și ne-au uitat”, a spus ea. Niciun salvator nu le-a oferit ajutor femeilor, nu le-a întrebat ce au nevoie și nici nu s-au apropiat de ele.

Tahzeebullah Muhazeb, un voluntar care a mers în Mazar Dara, tot în provincia Kunar, a spus că membrii echipei medicale, formată doar din bărbați, ezitau să scoată femei de sub dărâmături. Femeile prinse și rănite erau lăsate sub moloz, așteptând ca alte femei din satele vecine să vină și să le ajute.

„Se simțea ca și cum femeile erau invizibile”, a spus Muhazeb, în vârstă de 33 de ani. „Bărbații și copiii au fost tratați primii, dar femeile stăteau deoparte, așteptând îngrijiri”, a adăugat ea.

Dacă nu era prezent niciun bărbat din familie, salvatorii trăgeau femeile decedate de haine, pentru a evita contactul cu pielea lor.

Peste 2200 de morți în urma seismului

Peste 2.200 de oameni au murit și alți 3.600 au fost răniți în cutremurul de magnitudine 6, care a distrus nenumărate sate și cătune, conform datelor furnizate de guvernul afgan.

Răspunsul la cutremur a evidențiat standardele duble cu care se confruntă femeile și fetele în Afganistan, au spus grupurile de ajutor și organizațiile umanitare, prinse atât sub dărâmături, cât și sub povara discriminării de gen.

„Femeile și fetele vor suporta din nou greul acestui dezastru, așa că trebuie să ne asigurăm că nevoile lor sunt în centrul răspunsului și al refacerii”, a spus Susan Ferguson, reprezentanta ONU pentru femeile din Afganistan.

Deși talibanii nu au oferit o statistică pe sexe a victimelor, femeile au trecut printr-o încercare extrem de dificilă, agravată de lipsa de sprijin și izolare, au declarat, în interviuri, mai mulți medici, salvatori și femei din zonele afectate.

Lipsa cadrelor medicale feminine agravează criza

Afganistanul se confruntă cu o lipsă critică de cadre medicale și, în special, de femei în domeniu. Anul trecut, talibanii au interzis înscrierea femeilor la facultățile de medicină. Lipsa medicilor și salvatorilor de sex feminin a fost extrem de vizibilă după cutremur.

Femeile și fetele din Afganistan se confruntă cu unele dintre cele mai drastice restricții din lume sub regimul taliban, care a preluat puterea acum patru ani, în ciuda avertismentelor venite din partea majorității țărilor musulmane, a numeroaselor organizații pentru drepturile omului și a instituțiilor internaționale precum Banca Mondială, cu privire la impactul pe termen lung al acestor politici asupra structurii sociale și economice a țării.

Fetelor le este interzis să continue școala după clasa a VI-a. Femeile nu au voie să călătorească pe distanțe mari fără un însoțitor de sex masculin și le sunt interzise majoritatea locurilor de muncă, inclusiv în organizațiile nonprofit și cele umanitare. Angajatele afgane ale agențiilor ONU au fost supuse hărțuirii repetate, care anul acesta a escaladat până la amenințări atât de grave încât agențiile le-au cerut să lucreze temporar de acasă.

În Afganistan, normele stricte culturale și religioase, impuse de guvernul taliban, stabilesc că doar rudele apropiate de sex masculin (tată, frate, soț sau fiu) au voie să atingă o femeie. Aceeași regulă se aplică și invers: femeile nu au voie să atingă bărbați care nu sunt rude. În zonele dezastrului, femeile din echipele de salvare nu au voie să ajute bărbați. Dar o femeie poate scoate o altă femeie neînrudită de sub dărâmături.

Un purtător de cuvânt al ministerului Sănătății, condus de talibani, a recunoscut lipsa cadrelor medicale de sex feminin în zonele afectate de cutremur.

„Dar în spitalele din Kunar, Nangarhar și Laghman, lucrează cel mai mare număr de doctori și asistente femei, în special pentru a trata victimele cutremurului”, a spus Sharafat Zaman, purtătorul de cuvânt.

Afganistanul continuă să fie afectat de replici seismice. Joi, un cutremur cu magnitudinea 5,6 a lovit din nou estul țării, în apropiere de Jalalabad, în provincia Nangarhar.

În satul unei localnice, Aysha, aproape patru zile după primul cutremur, nicio femeie lucrător umanitar nu sosise încă, a povestit ea. Ea și fiul ei de 3 ani au petrecut ultimele trei nopți sub cerul liber, deoarece ploile i-au împiedicat să ajungă într-un adăpost sau în orașul unde lucrează soțul ei.

„Dumnezeu m-a salvat pe mine și pe fiul meu”, a spus ea. „Dar după acea noapte am realizat că, fiind femeie aici, suntem mereu printre ultimele care sunt văzute”, a conchis aceasta.

