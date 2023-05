De ce, până la Herta Muller, niciun scriitor român nu a luat Nobelul. Laurențiu Ulici, în 1999: Când au fost ocazii, am pus un umăr serios la dărâmarea lor

"Foarte aproape nu a fost niciunul (n.r. niciun scriitor român). Aproape, într-un sens cât de cât serios al cuvântului, a fost poate Liviu Rebreanu, în 1929. Dar concurența atunci a fost aprigă. Este anul în care a luat Thomas Mann. Și Lucian Blaga a fost, într-adevăr, propus de Vintilă Horia, care se afla la Paris, dar a fost blocată propunerea aceasta din fașă de către România. Trebuie să spun, și acesta e un lucru foarte important, cei mai mari dușmani ai noștri, nu numai în materie de Premiul Nobel, ci în general, suntem noi înșine", spunea Laurențiu Ulici, într-un interviu pentru Ionuț Vulpescu.

"Sigur că ar arăta bine un Premiu Nobel, sigur că noi căutăm tot felul de explicații care mai de care mai mirobolante, cum ar fi de pildă asta, că, dacă nu e o cultură mică, cel puțin e o cultură într-o limbă fără circulație sau o circulație mică, lucru profund fals, pentru că vă dau un singur exemplu. Poloneza nu e deloc o limbă de mai largă circulație decât româna și cu toate astea are patru premii Nobel. Defectul cel mare sau explicația primă pentru care nu are un Premiu Nobel ține de domeniul intern la noi, nu la ei. Nu am știut să ne facem, să ne promovăm evaluările și, când au fost ocazii - și au fost asemenea ocazii - le-am tratat cu dezinvoltură, punând un umăr serios la dărâmarea lor", mai spunea Laurențiu Ulici.

Lucian Blaga, "faultat" la Premiul Nobel de regimul comunist

"Când Vintilă Horia l-a propus pe Blaga - Vintilă Horia era deja un nume pentru Occident, în 1958, Premiul Goncourt pentru străini în Franța - și gândindu-se la această propunere, încă de pe atunci i s-a fabricat un dosar de legionar de către autoritățile de la București și cred că Fundația Nobel era și este sensibilă la mediul politic. Și este, în primul rând, sensibilă la fascism, la ceea ce este legat de fascism, de legionarism, care este trecut în această categorie", spunea Laurențiu Ulici.

