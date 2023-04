De ce nu ar trebui să adaugi ulei în apa pentru paste

Deși este adevărat că pastele se lipesc în timpul procesului de gătire, tehnica uleiului de măsline nu este de fapt, cea mai bună soluție. Asta pentru că, potrivit BuzzFeed, nici textura pastelor, nici ceea ce adăugați în apă nu previne lipirea pastelor. Mai degrabă, este vorba despre temperatura de gătit.

De fapt, apa care fierbe molcom este de vină pentru lipirea pastelor. Aşadar, este indicat să fierbi agresiv pastele pentru ca ele să se gătească corect și, prin urmare, să nu se lipească între ele.

Cum ar trebui să fie apa

La o temperatură ridicată de fierbere și cu multe bule. Acesta este semnul că procedezi așa cum trebuie în privința apei pentru fiert pastele. Pentru anumite rețete, inclusiv paste, este necesar un pre- fiert, deoarece de fiecare dată când adaugi ingrediente în apă, temperatura va scădea ușor.

De ce se lipesc pastele după ce sunt gătite

Chiar și tăițeii care au fost gătiți printr-o fierbere ideală au tendința să se lipească. Acest lucru se datorează faptului că, în procesul de gătire se eliberează amidonul din paste, iar amidonul face apoi tăițeii să se lipească de ceilalți odată ce sunt scoși și scurși de apă.

Pentru a preveni acest lucru, Eat This, Not That recomandă fierberea pastelor cu mai multă apă. Cu cât cantitatea de apă este mai mare, cu atât amidonul răspândit în apă va fi mai diluat și, ca urmare, se va lipi mai puțin când vei scurge pastele.

