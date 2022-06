De ce merge Iohannis la Buzău. E o premieră națională ce se întâmplă la Școala 11. Lecție pentru întreaga Românie

DC News l-a contactat pe primarul Constantin Toma, care ne-a oferit detalii despre ce înseamnă acest proiect - premieră națională.

„În urmă cu 2 ani, noi am finalizat un proiect în cea mai mare școală din Buzău, unde învață 2000 de elevi, respectiv prima unitate de învăţământ 100% eco și prima „școală circulară” din România. Aceasta a devenit aproape independentă, din punct de vedere energetic și nu numai. La nivel de deșeuri, colectarea selectivă este pe 8 fracții. Am ajuns la un grad de reciclare de 80%, în România este în jur de 10%. Este o școală pilot și dorim să extindem modelul la toate celelalte unități de învățământ din Buzău. Economia circulară produce zero deşeuri, fie discutăm despre componentă biodegradabilă, fie e o componentă cu 100% potenţial de reciclare.”, a spus primarul Constantin Toma.

Legume cultivate într-o seră didactică, cu soiuri și de la Banca de Resurse Genetice din Buzău, sub asistența lui Costel Vânătoru, cel mai cunoscut expert în legumicultură din România

„Toată energia electrică este produsă de panourile fotovoltaice, în număr de 83. Căldura este produsă prin pompe de căldură apă - aer. Apa de ploaie, atenție, este colectată 100% în 3 bazine. Este folosită ca apă menajeră, dar și pentru irigația spațiilor verzi și a legumelor pe care le cultivăm într-o seră didactică. Prin urmare, elevii învață care e parcursul plantelor, de la plantare şi până la recoltare. Au fost alese soiuri de legume şi plante aromatice de la Banca de Resurse Genetice. Este vorba despre tomatele Siriana, vinete, castraveţi, ardei, busuioc şi cimbru. Sera didactică este construită în curtea şcolii, unde avem și o mică stație de compost. Tot ce cultivăm aici, cultivăm și sub asistența domnului Costel Vânătoru, doctor în Horticultură.”, a declarat primarul Buzăului, Constantin Toma, pentru DC News.

Președintele Klaus Iohannis vizitează marți această gimnazială din municipiul Buzău, în contextul Zilei Mondiale a Mediului și a Zilei Învățătorului, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

De asemenea, președintele PSD, Marcel Ciolacu, va fi prezent mați la Școala 11 din Buzău, potrivit unui comunicat al PSD.

Cotroceniul arată că Școala Gimnazială nr. 11 ”îmbină calitatea educației oferite elevilor cu componente specifice școlilor verzi”.

Citește și - Banca de Resurse Genetice poate fi țintă într-un război? Costel Vânătoru: E cel mai valoros tezaur pe care îl are un popor

Invitat la emisiunea „Ce se întâmplă”, Costel Vânătoru, doctor în Horticultură, a vorbit despre „cel mai valoros tezaur pe care îl are un popor”.

„Rușii au bombardat inclusiv baza de resurse genetice din Ucraina. Eu vă întreb cât de strategic este un astfel de obiectiv, pe care noi îl avem acum la Buzău, de pildă? Adică, într-un război, se ajunge până la a ataca baza genetică de semințe a unui stat? Este o rezervă strategică de o asemenea importanță, încât devine țintă într-un conflict?”, l-a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu pe Costel Vânătoru, doctor în Horticultură, în cadrul emisiunii „Ce se întâmplă?” de la DCNewsTV.

„Poate deveni o țintă într-un conflict, pentru că vorbim poate despre cel mai valoros tezaur pe care îl are un popor. (...) O bancă de resurse genetice păstrează resurse care pot menține viața omului, a animalelor. Vorbim de resurse medicale, să nu uităm că peste 7.000 de medicamente care sunt acum în farmacii sunt produse din plante. (...) Vorbim de energie. Plantele pot fi folosite în producerea de energie. Este o instituție specială și ar trebui să-i acordăm multă atenție”, a spus Costel Vânătoru.

„Atunci când a început războiul în Siria, prima grijă pe care au avut-o americanii a fost să ridice banca de gene de la Alep, care deținea atunci peste 8 milioane de genotipi. Practic, peste 8 milioane de soiuri”, a precizat Costel Vânătoru.

Semințele de roșii, ardei, fasole, castraveți sau cereale sută la sută românești sunt păstrate în Banca de Resurse Genetice Vegetale de la Suceava. Aceasta este singura instituție de acest fel din țară. Vezi video și continuarea articolului aici!

