De ce „Insula Iubirii” bate filmele și serialele: Psihologul dezvăluie rețeta care i-a fascinat pe români

Fenomenul „Insula Iubirii” continuă să capteze atenția publicului, depășind audiențele multor producții cinematografice și stârnind dezbateri aprinse în mediul online. Redactorul Alexandra Curtache a stat de vorbă, prin telefon, cu Bogdan Cotigă, psiholog, care a explicat de ce emisiunea are atât de mult succes și care este rețeta psihologică din spatele acestui show.

Întrebat de ce publicul este atât de atras de „Insula Iubirii”, Bogdan Cotigă a subliniat că succesul emisiunii nu se reduce doar la senzația de realitate, ci mai ales la identificarea personală a telespectatorilor cu experiențele concurenților.

„Oamenii au senzația că participă la ceva real, pentru că totuși este o emisiune cu o foarte mare audiență, mai mare decât poate a oricărui film, să zicem, de această factură, adică tip telenovelă. Pe de altă parte, nu cred că doar asta este principala atracție, ci și și faptul că acolo se întâmplă niște povești, se petrec niște lucruri între oameni, pe care oamenii de acasă ori le simt și ei, le-au făcut și ei, sau și-ar dori să le facă și ei. Adică sunt lucruri în care ei se regăsesc”, spune Bogdan Cotigă.

3. -imagine fara descriere- (ella-si-andrei---plecare-separati_63659300.jpg)

Realitate sau iluzie?

 

În privința percepției publicului asupra autenticității emisiunii, Bogdan Cotigă a făcut o paralelă cu show-ul „Ochii din Umbră”, despre care, deși se menționa că este regizat, mulți telespectatori îl credeau real.

„Eu cred că majoritatea consideră că lucrurile sunt reale. De ce? Haideți să fac o paralelă, deși poate nu e neapărat cea mai potrivită. Știți că la un moment dat era o emisiune, nu știu dacă mai rulează, se chema Ochii din Umbră. Și alea erau niște episoade așa despre viața de familie, care erau 100% regizate. Erau cu actorii amatori, dar nu era absolut nimic real acolo. Ei jucau niște personaje, dar era așa, într-un stil de reality show făcut, un fel de show realist. Era o emisiune la care lumea se uita, deși ei știau că nu se întâmplă pe bune acolo nimic. Asta e doar o părere personală, așa bazată doar pe niște comentarii ale unor oameni, dar eu cred că unii chiar credeau că se întâmplă cu adevărat. Deși chiar la începutul emisiunii scria că este un show regizat, oamenii se uitau și credeau că e real.

Uitați-vă ce se întâmplă pe internet acum, cu tot ce înseamnă fotografii și filmulețe realizate cu inteligență artificială, și vedeți câtă lume crede că sunt reale.  Ce se întâmplă la Insula Iubirii este cu atât mai real decât un filmuleț făcut cu AI pe care o categorie întreagă de persoane îl consideră real”, punctează el.

Psihologul Bogdan Cotigă a adăugat că publicul ar fi profund dezamăgit dacă ar afla că relațiile și scenariile din show sunt, de fapt, regizate în mare parte:

„Eu cred că ar fi o mare dezamăgire ca fanii Insulei Iubirii să afle că, de fapt, lucrurile sunt în proporție mai mare regizate. Relațiile dintre acei oameni nu sunt în mod real exact așa cum au fost prezentate. Cum ar fi dacă ei nu sunt de fapt căsătoriți, sau nu sunt neapărat niște cupluri de ani de zile? Dacă s-ar afla toate aceste detalii, probabil că ar scădea ca importanță emisiunea. De aceea contează foarte mult această impresie de realitate pe care ți-o dă un astfel de show. Altfel, nu s-ar putea face identificarea cu viața ta proprie, de acasă: cu ceea ce simți să faci, dar nu vrei sau nu poți să faci, cu ceea ce ai făcut poate în viața ta sau cu ceea ce ți-ai dori să faci. Acestea sunt lucrurile pe care oamenii de obicei le simt atunci când se uită la un astfel de show care privește relații interpersonale”, explică psihologul.

Fascinația pentru relațiile interumane

Bogdan Cotigă consideră că succesul acestor producții dezvăluie, de fapt, curiozitatea firească a oamenilor pentru dinamica relațiilor de cuplu.

 

2. -imagine fara descriere- (bogdan-cotiga_31232400.jpg)

Bogdan Cotigă

 

 

„Cred că spune exact ceea ce spune de fapt orice carte care a existat vreodată sau orice film care a fost difuzat vreodată și a avut succes și care a avut, ca prim plan, relațiile interumane. Pur și simplu, este o atracție firească a cetățenilor pentru ceea ce se întâmplă în viața de cuplu. Este un subiect care ne interesează pe toți. Sigur, este foarte ușor să arunci tot felul de presupuneri la adresa celor care sunt fani ai acestor emisiuni. Sunt oameni care consideră că sunt niște subiecte de joasă speță, sau că fanii acestei emisiuni n-au prea multe de spus. Dar, dacă suntem mai puțin superficiali, o să realizăm faptul că acele interacțiuni, poate nu chiar cu acele cuvinte pe care le vedem la televizor, dar acele interacțiuni le avem și noi în viața de zi cu zi. Într-o formă sau alta. Ăsta cred că este motivul pentru care aceste emisiuni au o rată așa mare de succes. Până la urmă, indiferent ce IQ ai, viața de cuplu se rezumă de foarte multe ori la niște lucruri foarte simple, pe care această emisiune le surprinde. 

Știți de ce? Pentru că chestiunile de ordin intelectual, cultural, au legătură cu altă zona creierului decât cea afectivă. Și cea afectivă are legătură cu ceea ce noi am trăit și am învățat din punct de vedere afectiv, ce am trăit și am experimentat, în perioada de copilărie, atunci când noi nu eram prea raționali, ci eram doar niște bureți care absorbeam afectivitatea de la părinții noștri, fiecare în funcție de ce familie avea.

4. -imagine fara descriere- (bianca-si-marian---plecare-separati--impacare-dupa-emisiune_95492100.jpg)

În opinia psihologului, „Insula Iubirii” atinge o zonă profund emoțională, care ține de afectivitate și nevoile noastre fundamentale, moștenite încă din copilărie.

„Aceste emisiuni, cum e Insula Iubirii, ating zona afectivă, nu se adresează intelectului, nu sunt despre cultură. Aceasta emisiune are legătură strict cu afectivitatea și cu nevoia noastră, pe care o avem cu toții pentru afectivitate”, a concluzionat psihologul Bogdan Cotigă pentru DC News.

