De ce doar UE promovează politici de mediu în timp ce Asia și America poluează. Directoarea WWF-România arată „brațul lung“ al Uniunii Europene

Într-un dialog cu Tudor-Tim Ionescu, la emisiunea DC Anima, la DC News, Orieta Hulea, directoarea WWF-România, a explicat care este rolul pe care îl joacă Uniunea Europeană în promovarea politicilor de mediu și de dezvoltare durabilă la nivel mondial.

„Să zicem că România merg lucrurile, avem un proiect de reducere a plasticului și reciclăm sticlele de apă, iar Uniunea Europeană face la fel. Ce facem însă cu alte zone. Statele Unite, prin politicile pe care le-au votat, nu mai au treabă cu asta, America Latină nu are nicio treabă cu asta, Africa la fel. De Asia nici nu mai discut.

Populația Uniunii Europene este undeva la 500 de milioane de oameni. Mai rămân 7,5 miliarde care din diferite motive nu țin cont de aceste lucruri. Pe mine mă deznădăjduiește că facem niște eforturi, România și UE face niște eforturi, dar larga majoritate nu face. Cum vedeți chestia asta?“, a întrebat Tudor-Tim Ionescu.

„Într-adevăr, există un dezechilibru și chiar o involuție, dacă ne referim la Statele Unite și vedem care sunt tendințele de viitor. Însă cred că Uniunea Europeană joacă un rol foarte important la nivel global în dictarea politicilor de mediu. Pe de altă parte, în UE se importă foarte multe resurse din alte zone ale globului și prin asta, UE poate să impună anumite standarde de mediu.

O directivă europeană care ține de defrișări va fi implementată vine și impune condiționalitatea ca produsele - cafea, cacao, ulei de palmier, produse din soia, carnea de vită - să demonstreze clar că nu sunt procurate din zone în care activitatea de producție e legată de defrișări, că se respectă legislația etc. Este o directivă europeană care are un braț mai lung de impact și la nivel global.

Cred că un rol important îl are și sectorul privat și cu cât mai multe companii vor înțelege că standardele de dezvoltare durabilă și de mediu trebuie foarte atent implementate în activitățile lor economice, lucrurile acestea pot să genereze un impact“, a spus, la DC Anima, Orieta Hulea, directoarea WWF-România.

