Data la care vor avea loc funeraliile Ducesei de Kent a Marii Britanii

Funeraliile Ducesei de Kent, care a încetat din viaţă joi la vârsta de 92 de ani, vor avea loc marţea viitoare, 16 septembrie, la Catedrala Westminster din Londra, a anunţat sâmbătă Palatul Buckingham, transmite Agerpres, citând EFE.



Acestea vor fi primele funeralii regale catolice care se vor desfăşura în respectiva catedrală de la construcţia sa în anul 1903. Sicriul va fi depus acolo cu o zi înainte, după ce va părăsi capela privată a Palatului Kensington, şi se va desfăşura o ceremonie funerară rezervată familiei.

VEZI ȘI: Prințul William și Kate Middleton, declarație emoționantă după tristul deces din familie

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla vor participa la o slujbă oficiată de cardinalul Vincent Nichols





Regele Charles al III-lea, Regina Camilla şi alţi membri ai Familiei Regale britanice, de confesiune protestantă, vor participa marţi, la ora 13:00 GMT, la o slujbă oficiată de cardinalul Vincent Nichols, arhiepiscop de Westminster, cel mai înalt reprezentant al Bisericii Catolice din Anglia şi Ţara Galilor, însoţiţi de decanul de Windsor.



După ceremonia funerară, sicriul va fi dus la cimitirul regal Frogmore, pe terenuri ale Castelului Windsor, la aproximativ 40 de kilometri de Londra.



Ducesa de Kent a Marii Britanii, soţia vărului defunctei regine Elisabeta a II-a, a fost cunoscută mai ales pentru lunga sa asociere cu turneul de tenis de la Wimbledon. Născută Katharine Worsley, ea a intrat în familia regală când s-a căsătorit cu Prinţul Edward, Ducele de Kent, în 1961, pe care-l întâlnise cu cinci ani mai devreme, când acesta era staţionat cu unitatea sa într-o cazarmă militară din nordul Angliei.



În anul 1994 ea a devenit primul membru proeminent al familiei regale britanice care s-a convertit la catolicism în peste 300 de ani, decizie care i-a marcat viaţa personală şi publică. În anul 2002 a renunţat la titlul de Alteţă Regală, pentru a se dedica predării muzicii şi activităţilor caritabile.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News