Daniela Simulescu are, în fiecare zi, cel puțin două știri în topul celor mai citite. De ce? Pentru că publicul are încredere în informațiile pe care le dă. Iar acum a avut din nou dreptate: A zis, încă din 15 decembrie, că Argentina va câștiga Campionatul Mondial de Fotbal, și așa a și fost.

Ce spunea Daniela Simulescu pe 15 decembrie:

„Finala Campionatului Mondial de Fotbal se va juca pe 19 decembrie. Soarele se va afla în Săgetător(o poziție nemaipomenită pentru un eveniment sportiv), Luna în Balanță și Ascendentul în Rac. Poziția Lunii în Balanță arată un oarecare raport egal de forțe, sau o parte din meci în care este avantajată egalitatea. Dar Luna va aplica la un careu cu Pluto și Lilith. Am putea spune că echipa care va juca mai mult în defensivă ar putea avea mai mult de pierdut. Careul dintre Soare și Jupiter denotă o încredere prea mare, altfel spus un ego ridicat al celor două echipe. De aceea, niciuna dintre ele nu ar trebui să se culce pe o ureche imediat ce a dat un gol.



La prima vedere, am putea spune că jucătorul francez, Kylian Mbappé, este mult mai avantajat de astre. El s-a născut cu Soarele în Săgetător la același grad cu meciul, are o conjunție Lună-Venus în Capricorn(meciul beneficiază de Mercur și Venus în același semn) și tocmai ce a trecut de întoarcerea lui Jupiter. Mbappé chiar își va sărbători Revoluția solară pe 20 decembrie.



Dar în astrograma meciului, în cel mai de sus punct al său, îl zărim pe Chiron. Foarte foarte puternic! Ori Lionel Messi, în harta lui natală, beneficiază de o conjuncție Lună-Chiron remarcabilă. Acest asteroid vorbește despre depășirea propriei condiții, în urma unor traume puternice. Iar Luna din astrograma meciului îi atinge Mijlocul cerului lui Messi".

Atacantul brazilian Neymar l-a felicitat duminică pe coechipierul său de la Paris Saint-Germain, Lionel Messi, pentru titlul de campion mondial cu Argentina, la capătul unei finale antologice câştigate la penalty-uri contra Franţei.

