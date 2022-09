Daniel Onoriu și soția sa, Isabela, s-au despărțit: Am fost părăsit. Nu mă iubește. Nu vrea să-mi facă un copil măcar

"Am fost părăsit! Soția mea actuală nu mă iubește, nu apreciază gesturi și cel mai dureros e că nu vrea să-mi facă un copil măcar. Urmează divorțul! Nu știu dacă mă voi mai căsători vreodată, dar cu siguranță o să-mi fac o iubită care să mă merite și care să mă iubească. Nu vă dau mai multe detalii, dar o să am grijă de ea (de Isabela), oferindu-i tot ce își dorește când o să am și îi doresc tot binele din lume și să fie fericită. E una din cele mai frumoase femei din viață mea, cea mai curată, cea mai harnică! Nu a fost să fie, eu m-am străduit, dar fără niciun rezultat.

Edit: Încă ceva, am fost la Câmpulung Muscel, Sibiu, Baia Mare și m-a lăsat singur. Nu îmi susține pasiunea în care am invesit bani și am făcut performanță, dar pentru care am și suferit ca nimeni altul. De ce? DA! M-a îngrijit în spital ca nimeni alta, dormea în mașină, nu mai intra în casă pentru că mă vedea. M-a spălat în baie când eram în scaun cu rotile, m-a îngrijit!", a scris Daniel Onoriu.

Ce spune Isabela, soția sa

"Nu vreau să comentez nimic din spusele lui Daniel, eu sunt un om decent, nu sunt persoană publică, nu vreau sa apar nicăieri cu nimic, este adevărat că ne-am despărțit, iar din partea mea nu mai e nici o cale de a mai fi împreună (...) Da, este adevărat (n.r. nu mai locuiesc împreună)”, a declarat Isabela potrivit click.ro.

Daniel Onoriu, scandal uriaș la Câmpulung: Nu că aș fi avut eu nevoie de un premiu de la sărăciile astea de pe aici / Ulterior, pilotul și-a cerut scuze

Pilotul Daniel Onoriu a stârnit o imensă furie în mediul online, în urmă cu două săptămâni, după unele declarații deplasate pe care le-a făcut la Câmpulung. La scurt timp, acesta și-a cerut scuze încercând să-și motiveze ieșirea nervoasă.

Daniel Onoriu, scandal uriaş la Câmpulung. Gestul care i-a șocat pe fani. Pilotul de curse a venit la Câmpulung Tuning Fest cu maşina cu care a câştigat foarte multe trofee şi nimic nu prevestea scandalul pe care urma să îl provoace. Acesta a fost extrem de criticat pe reţelele de socializare, după ce a rupt diploma de participare primită din partea organizatorilor.

Mai mult, celebrul pilot de curse a avut numai cuvinte dure la adresa celor care l-au invitat la evenimentul de la Câmpulung Muscel.

”Am venit la Câmpulung Muscel, în fața primăriei, am făcut o grămadă de postări pe Facebook să vină oameni, au venit o grămadă de oameni datorită mie. Sunt Daniel Onoriu, campionul României, unicul în România, campionul României de viteză în coastă, motociclism și carting. Nimeni n-a mai făcut asta!

Am mașina asta care e mașina supremă. Nu că aș fi avut eu nevoie de un premiu de la sărăciile astea de pe aici, a venit un copilaș și mi-a dat diplomă de participare.

Eu, Daniel Onoriu, pilotul suprem cu mașină supremă, primesc un .... din ăla de trofeu, o hârtie, o diplomă de participare. I-am zis să-i zică organizatorul că mă ... pe el. Mă ... pe tine organizatorule!”, a spus pilotul de curse într-un live pe pagina de Facebook, scrie ziaruldinmuscel.

