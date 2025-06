Daniel David, noi precizări despre tăierea burselor pentru elevi și studenți

Sistemul de burse din România este extrem de generos, cel mai generos din Uniunea Europeană, a declarat sâmbătă ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, precizând că, în contexul crizei economice, e necesară o redimensionare a acestora, însă pe criteriul raţional, notează Agerpres.



"Faţă de 2022, unde fondurile pentru bursă, atât în preuniversitar cât şi în universitar sau luate împreună, erau sub un miliard, în 2025 am ajuns la 6,4 miliarde. Deci avem un sistem de burse extrem de generos, cel mai generos din Uniunea Europeană. N-ar fi o problemă, putem să spunem: "Ok, noi ne permitem şi vrem să dăm aceste burse", dar în condiţiile în care te confrunţi cu o criză economică şi ai un sistem de burse care a explodat în ultimii doi ani, eşti obligat să te uiţi la redimensionarea acestor burse. Eu am spus că sunt două criterii pe baza cărora vom face această redimensionare: un criteriu raţional, altfel spus cât este normal prin raportare la bunele practici europene (...) , şi doi - cât îşi permite ţara. Eu vă spun că modelul pe care îl discutăm, care încă nu este bătut în cuie, modelul pe care îl discutăm de a asigura burse sociale pentru toţi copiii care au nevoie pentru a putea participa într-un învăţământ obligatoriu, repet pentru toţi care vor fi şi vor avea nevoie din punct de vedere social, vom avea aceste burse", a afirmat David la Digi 24.

România vs. țări din Occident





Potrivit acestuia, în Italia şi Germania bursele de merit se acordă în cuantum de 10 maximum 15% din clasă în timp ce în România minimum este de 30%, iar în unele colegii se dau pentru 90% dintre copiii unei clase.



"Noi acum avem un sistem în care vorbim de minimum 30%, iar în unele colegii în care notele de 9,50, sigur, au şi crescut în ultimii ani ajungem să dăm de fapt la 90% din copiii din acea clasă", a spus ministrul Educaţiei şi Cercetării.



El a susţinut că bursele sociale trebuie păstrate chiar dacă fondul acestora este "uriaş" fiind mai mare decât toate bursele acordate în anul 2022.



"Noi trebuie să reducem fondul de burse. Orice poate fi tăiat în momentul acesta. Trebuie să te gândeşti de unde tai, dacă trebuie să reduci fondul de burse. Argumentul meu a fost că bursele sociale trebuie păstrate chiar dacă fondul este uriaş încă. Nu uitaţi, fondul de burse sociale pe care încerc să îl protejez pentru 2026 singur este mai mare decât toate bursele pe care le am avut în 2022", a susţinut ministrul.



Acesta a afirmat că, în cazul fondului de burse pentru studenţi, creşterea faţă de 2022 a fost mult mai mică în comparaţie cu creşterea făcută în cazul burselor elevilor.



"Am început să transformăm educaţia într-o formă în care dăm note pentru a obţine burse, ceea ce nu este în regulă. Oricum ne uităm nu este regulă şi ar trebui să nu ne mai punem atât de multe întrebări în condiţiile în care, dacă mă uit în sistemul nostru de burse, nu îl văd nici într-o ţară europeană", a mai arătat David.

