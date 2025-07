Daniel David: Copiii, când ies din școală, cred că suntem geto-daci. Nu se poate! / Ce se va întâmpla cu orele de istorie / video

Ministrul Educației a atras atenția asupra nivelului ridicat de analfabetism funcțional și abandon școlar și a explicat că sistemul actual de educație este disfuncțional și necesită schimbări majore. Ministrul a subliniat, de asemenea, că sistemul centralizat face ca orice modificare curriculară să aibă efecte în lanț în întregul sistem educațional.

„Când generezi spre 50% zonă de analfabetism funcțional, într-un proces de educație, trebuie să-ți dea de gândit. Ceva nu funcționează și acel sistem trebuie schimbat. Este inacceptabil! Putem vorbi de procente mai mici, în orice sistem ai astfel de probleme, dar când mergi în zona de 50%, când combini analfabetismul cu abandonul școlar, lucrurile arată foarte rău. Aici am propus câteva schimbări majore.



Schimbările majore sunt legate de curriculum și am dat drumul planurilor cadru pentru liceu", a spus ministrul Daniel David.



„Care au produs și ele emoție, controverse, dar lucrurile s-au stabilizat”, a spus Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului.



„Asta este o problemă într-un sistem atât de centralizat: o schimbare a unei discipline sau a unor ore într-o disciplină generează valuri în întregul sistem. Sistemul nostru este organizat prost, este un sistem foarte centralizat și nu este în regulă”, a spus ministrul Daniel David.

„Copiii, când ies din școală, cred că suntem geto-daci. Nu se poate!"

Ministrul Daniel David a respins acuzațiile privind eliminarea istoriei din programa școlară și a subliniat că intenția este, dimpotrivă, de a readuce disciplinele de cultură națională în liceu. Acesta a explicat că orele suplimentare de istorie trebuie direcționate către Istoria României, alături de Geografia României și Gramatica limbii române, pentru a asigura o educație echilibrată și relevantă.

„Au fost și suspiciuni privitoare la istorie, că vrem să eliminăm istoria. Nu cred că și-a propus cineva, rațional vorbind, să dea lovitura asta educației românești”, a spus Sorin Ivan.



„Ne-am propus un lucru foarte clar. Dacă vrei să faci istorie și vrei mai multe ore pentru istorie trebuie să pui Istoria României pentru că noi aveam foarte multe ore de istorie, dar nu mai aveam disciplina de Istorie a României sau Istoria Românilor.

Eu am spus: Ore în plus pot să vină, dar trebuie să vină pentru discipline de cultură națională - Istoria Românilor, Geografia României, gramatica pe care trebuie să o readucem în liceu cu anumite unități de învățare - că nu putem să dăm pur și simplu ore de istorie în care să facem tot felul de lucruri, iar copiii, când ies din școală, cred că suntem geto-daci. Nu se poate!



Au înțeles și istoricii, au înțeles și geografii, au înțeles și cei din zona limbii și literaturii române și au venit cu propuneri prin care am creat un pachet de cultură națională și uite că, după 20 și ceva de ani, readucem la nivelul liceului Istoria României, Geografia României, lucruri care nu erau”, a spus ministrul Daniel David la emisiunea DC Edu, pe de DC News, DC News TV și Părinți și pitici.

