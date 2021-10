Daniel Craig aka James Bond donează pentru prevenirea suicidului

Actorul Daniel Craig a donat 10.000 de lire sterline (13.613 dolari) unui grup alcătuit din trei taţi care parcurg aproape 500 km pe jos, în cadrul unei acţiuni caritabile în memoria celor trei tinere fiice ale lor care s-au sinucis, relatează DPA/PA Media, citat de Agerpres.



Grupul, numit "3 Dads Walking", a pornit sâmbătă pe un traseu de 482 de kilometri pentru a creşte nivelul de conştientizare cu privire acţiunile organizaţiei caritabile Papyrus pentru prevenirea suicidului, în speranţa de a cruţa alte familii de agonia pierderii unui copil.

Povestea a trei tați și trei fiice

Andy Airey din Cumbria, Mike Palmer din Manchester şi Tim Owen din Norfolk au declarat că donaţia de la Daniel Craig a fost o surpriză binevenită.



"Ca taţi, avem trei poveşti diferite de spus, dar fiecare are un sfârşit la fel de tragic, pierderea devastatoare a unei fiice ca urmare a suicidului", a spus Airey, a cărui fiică, Sophie, s-a sinucis în 2018.



"Daniel Craig a fost în mod evident mişcat de durerea de nedescris a noastră şi a familiilor noastre şi a dorit să ne ajute să aducem ceva pozitiv din devastarea totală care înseamnă pierderea unui copil din cauza suicidului. Am dori să le mulţumim lui Daniel şi fiecărei persoane care ne-a sprijinit până acum", a adăugat el.

Donație aproape anonimă

Cei însărcinaţi cu strângerea fondurilor în acest scop nu şi-au dat seama iniţial că actorul a fost cel care a donat aceşti bani. Însă, fiind vorba despre o sumă mare, ei au pus întrebări, iar echipa lui Daniel Craig a confirmat că suma a fost donată de actor.



"S-a făcut foarte discret; noi am fost cei care am urmărit (banii) până la Daniel Craig, nu echipa lui a fost cea care ne-a contactat ca să ne spună ce a făcut, ceea ce este cu atât mai fantastic", a declarat Peter Holland, de la Papyrus. "Nu a căutat vreo mulţumire, a vrut doar să facă o donaţie pentru a face diferenţa", a adăugat el.



Din Cumbria, cei trei taţi se îndreaptă spre sud, spre Lakeland şi Lancashire, la casa lui Mike Palmer din Manchester.



"3 Dads Walking nu este un club căruia vreau să-i aparţin, dar împreună cu Andy şi Tim, ne oferă, ca părinţi, o oportunitate de a lupta şi, poate, de a face diferenţa", a spus Palmer, care şi-a pierdut fiica în vârstă de 17 ani, Beth, în urma suicidului, în martie 2020.



"Conectând cele trei case ale noastre şi spunând poveştile foarte diferite ale celor trei fiice ale noastre sperăm că vom aduce în centrul atenţiei sănătatea mintală a tinerilor şi, în cele din urmă, efectele brutale pe care le are suicidul", a precizat Palmer.

Decizie greșită

După Manchester, "3 Dads Walking" se vor îndrepta spre sud-est, către Cheshire, Staffordshire, Derbyshire, Nottinghamshire şi Lincolnshire, înainte de a ajunge la casa familiei Owen din King's Lynn.



Owen, a cărui fiică de 19 ani, Emily, s-a sinucis în martie 2020, a spus: "Cred cu tărie că într-un moment de întuneric fiica mea a luat o decizie greşită. Două minute mai devreme sau mai târziu ar fi făcut diferenţa. Dacă şi-ar fi acordat timp să se gândească sau să vorbească cu cineva, decizia ei şi viaţa familiei mele ar fi luat-o pe o altă cale. În schimb, ea a decis că nu mai poate continua, lăsând în urmă un devastator efect în lanţ asupra familiei şi prietenilor ei".



Membrii "3 Dads Walking" şi-au propus să îşi încheie provocarea în 15 zile, sâmbătă, 23 octombrie.