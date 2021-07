Dani Oțil, remarcă fără jenă despre soția lui, în direct: E pe interes!

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și așteaptă primul lor copil.

Prezentatorul de la Neatza a făcut dezvăluiri despre soția sa, chiar în direct. Invitat în platoul emisiunii de la Antena 1, magicianul Robert Tudor a avut câteva curiozități vizavi de relația lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu, și a vurt să afle dacă ea este o femeie pe interes, având în vedere că matinalul deține un restaurant, business care s-a dovedit a fi de mare succes pentru prezentator.

Robert Tudor: Ce faceți, doamna Gabi, e bine sarcina? Auzi, Dani, nevasta ta e cumva pe interes, pentru că ai restaurant?

Dani Oțil: Da, soția mea este pe interes, dar eu mai ales. Interesul meu a fost să am o iubită înaltă, frumoasă și gravidă.

Dani Oțil, despre patul copilului

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu fac pregătiri pentru venirea pe lume a celui mic, iar Dani Oțil face mereu glume pe seama lucrurilor pe care le întâmpină.

Acesta a vorbit în emisiune despre experiența neplăcută pe care a avut-o când a mers să cumpere un pătuț pentru băiețelul său.

"Ai văzut cât e un pat de copil? E cât un Matiz. Am fost într-un magazin să luăm un pat de copil. Când am aflat cât costă, am zis că e bine, până la 16 ani nu îl mai schimb. Dar doamna de acolo mi-a zis că salteaua trebuie schimbată de câteva ori. Și am plecat imediat… Un pat e cât un Matiz, mai bine îmi luam un Matiz când eram mai tânăr.

Ați văzut că anumite influencerițe au câte 3 paturi de copii pentru un singur copil? Nouă ne place să dăm și bani", a spus Dani Oțil.