Dani Oțil a început să plângă când a auzit aceste cuvinte. Moment emoționant în platoul Antena 1

Dani Oțil a lipsit de pe platourile de filmare ale emisiunii "Neața cu Răzvan și Dani" timp de o lună. Acesta a fost prezent la filmările pentru emisiunea "Power Couple România – La bine și la rău", care au avut loc în Malta. A fost prima dată când Dani Oțil a acceptat să participe la un alt proiect care i-a solicitat să lipsească mai mult de o zi de la matinalul de la Antena 1.

Deși sa zvonit că trupa Răzvan și Dani s-a destrămat, se pare că showul va merge în aceeași formulă în continuare. Momentul revederii cu colegul său l-a dat peste cap. A fost atât de tulburat încât nu și-a putut ține lacrimile și a mers să-l îmbrățișeze pe Răzvan la finalul unui moment de roast.

„Pe-un picior de plai, pe-o gură de șalalai, de când ai plecat, multe n-am schimbat. Băiețelul Laie era Radu Bucălae, a muncit un pic și a căzut rănit, la fotbal un unchi l-a lovit la genunchi, cu Cuza vorbiră și se sfătuiră ca să mi-l insparie pe Radu Darie care are tarte multe și scumpe. Ah, ce tăntălău, am citit prețul din meniul tău. Cuza la asfințit s-a cam încrețit și-a rămas sărac ca alimentat, la primul privit zici că a zugrăvit și a ieșit halal, parcă e spital, s-a îmbrăcat frumos, mai mult de pe jos, s-a apucat subit, de gătit (…) Și acum că ai venit, să știi că mi-ai cam lipsit. În atâția ani, frăție încă din copilărie, nici nu am stat depărtați, nici nu furăm supărați, că la noi nu contează banii, unul e Răzvan și Dani”, a fost discursul lui Răzvan Simion

Vizibil emoționat, Dani Oțil a început să lăcrimeze. În stilu-i caracteristic, a făcut chiar și o glumă pentru a-și masca reacția: „E o muscă de la PRO TV, s-a mutat aici și ne tot intră în ochi. Îmi cer scuze”.

