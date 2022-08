Dani Coman a demisionat din funcţia de preşedinte al clubului FC Hermannstadt

"O veste tristă se revarsă în puterea nopţii... Dani Coman a demisionat din funcţia de preşedinte executiv al AFC Hermannstadt! Tot ce putem să spunem într-un astfel de moment greu este: mulţumim, domnule preşedinte", se precizează pe site-ul citat.



Coman a explicat într-un mesaj de rămas bun că a sperat ca semnalul său de alarmă privind dificultăţile financiare să fie auzit, iar jucătorii şi ceilalţi angajaţi să îşi poată încasa salariile restante.



"Am sperat că revenirea în Superliga va reprezenta declicul de care era şi este atâta nevoie. Am tras câte semnale de alarmă am putut pentru ca munca jucătorilor, a staff-ului, a celor din club, să fie apreciată sau, mai bine spus, respectată aşa cum merită! Şi, credeţi-mă, au fost echipe de eşalon secund cu bani mai mulţi cheltuiţi decât FCH... Însă cu un grup unit, o adevărată familie (pot spune!), am reuşit mult dorita promovare! De bugetele echipelor din Superligă nici nu are rost să vorbim... Am trăit cele mai dificile momente, paradoxal, nu când nu se obţineau rezultate, ci atunci când trebuia să merg în vestiar şi să fac promisiuni care nu s-au putut onora. Te doare cel mai tare, pentru că le pierzi încrederea", a spus fostul preşedinte.



"Mesajul meu pentru jucătorii FCH este să rămână uniţi, iar pentru suporterii sibieni să fie alături de ei şi de AFC Hermannstadt, pentru că reprezintă cu cinste şi onoare oraşul & comunitatea. Las echipa pe mâna unor profesionişti în fotbal, cu care am lucrat excelent şi care pot continua fără probleme acest proiect, din punct de vedere sportiv. Din punct de vedere financiar, sper ca problemele să se rezolve, pentru că altfel va fi foarte, foarte greu. M-am simţit extraordinar alături de echipă, alături de staff, de patronat, am simţit că formăm un grup puternic, iar promovarea Sibiului chiar este o performanţă. De demersul meu, apelul meu la ajutor, cel pe care îl ştiţi cu toţii foarte bine, cred că ar fi beneficiat tot sportul sibian. Eu tot sper că oraşul se va trezi la timp pentru a face din AFC Hermannstadt cu adevărat un simbol! Le mulţumesc tuturor şi le ţin pumnii! O parte din inima mea rămâne la Sibiu, cu siguranţă, dar nu mai puteam continua doar cu promisiuni, bune intenţii şi speranţe", a mai precizat Coman.



La 1 august, după meciul cu FC Botoşani (scor 1-1), Dănuţ Coman afirma că FC Hermannstadt traversează o gravă criză financiară deoarece autorităţile locale şi companiile din oraş nu oferă sprijin, el precizând că jucătorii, antrenorii şi ceilalţi angajaţi au încasat ultimele salarii în luna aprilie.



"Eu sunt mândru de această echipă. Am crezut că odată cu promovarea lucrurile se vor schimba în bine... din păcate, nu s-a schimbat absolut nimic, sunt aceleaşi probleme care erau şi înainte. Şi atunci mă întreb în fiecare zi de ce se mai construieşte stadion la Sibiu. Pentru ce? Dacă această echipă nu are pic de sprijin, nu există pic de interes de la nimeni din Sibiu, exceptând-o pe doamna Daniela Câmpean (n.r. - preşedinta Consiliului Judeţean Sibiu), care ne-a ajutat atât cât a putut dumneaei. Nu a venit sprijin din partea nimănui, afirma atunci Coman.



Ulterior, el a avut o întâlnire cu primarul Sibiului, Astrid Fodor, la finalul căreia menţiona că a găsit înţelegere şi se arăta optimist că situaţia clubului Hermannstadt se va îmbunătăţi în viitorul apropiat.



Echipa de fotbal FC Hermannstadt a revenit în această vară în Liga I, la doar un sezon după ce retrogradase în eşalonul secund. În prezent ocupă locul 3 al clasamentului, cu 8 puncte după 4 etape disputate, scrie Agerpres.

